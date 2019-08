Oldtimermeeting dit jaar nog groter: organisatie mikt op meer dan 1.000 oldtimers en 12.000 bezoekers Erik De Block

12 augustus 2019

16u00 0 Wervik De Wervikse Oldtimer Liefhebbers organiseren op zondag 18 augustus de negentiende editie van hun internationale oldtimermeeting in en rond stadsdomein Oosthove. Het gaat om een van de grootste gratis oldtimermeetings in België en Noord-Frankrijk. Deelname en toegang zijn gratis.

Het circuit wordt dit jaar nog groter. “Nieuw is dat we dit keer de Speiestraat gebruiken tot aan de hoek met de Hellestraat”, legt Nicolas Galle uit. “Vorig jaar was dat maar tot aan de Leiekaai. Toen waren er net iets meer dan duizend oldtimers en meer dan 75 stands met wisselstukken. Twsaalfduizend bezoekers vonden de weg naar stadsdomein Oosthove. We mochten voor dit jaar al vijfhonderd voorinschrijvingen noteren, waarvan velen het niet ontzien om grote afstanden af te leggen met hun klassieke wagens. Zo komen er deelnemers uit Utrecht, Rotterdam, Birmingham, Londen, Kassel, Gelsenkirchen, Langres, Reims en Amiens.”

Gratis

“Opvallende groei valt ook te noteren van het aantal stands met wisselstukken, promomateriaal, vintage toebehoren en zelfs vintage kledij om met een oldtimer te rijden. Het treffen is en blijft gratis, dankzij de steun van een aantal sponsors, het stadsbestuur en de vele vrijwilligers.”

Dat gratis karakter trekt ook veel nieuwsgierigen aan. “Het gerenommeerde La Vie de l’Auto uit Frankrijk noemt ons ‘het grootste gratis treffen van België en Noord-Frankrijk’. Vorig jaar is ons evenement door hen als achtste gequoteerd onder de top van Europese oldtimer-events.”

Mobiliteitsplan

Net als vorige jaren wordt de schaarse ruimte op en rond Oosthove zo optimaal mogelijk benut. Daarom heeft de organisatie ook samen met het stadsbestuur, stadsdiensten en politie een nieuw mobiliteitsplan voor het evenement uitgewerkt. “We gaan niet meer werken met eenrichtingsverkeer, want vorig jaar werkte dat niet”, geeft Galle toe. “Er komen ook nieuwe wegwijzers naar de randparkings.”

Elke keer werkt de organisatie ook rond een centraal thema. Dit jaar zijn dat de Cyclecars, een bont allegaartje van goedkope en lichte voertuigen uit de jaren 1910 tot 1930. “We durven al eens zot doen en kiezen eens voor een ‘specialleke’. Het moeten niet altijd modellen uit de jaren ’60 en ’70 zijn. Vorig jaar stonden er ook al drie auto’s uit 1917. Cyclecars werden zo licht mogelijk gebouwd en vulden het gat tussen motorfietsen en de auto.”

Meer info op www.oldtimermeeting.be.