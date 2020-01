Okra huldigt kampioenen tijdens Sportfeest Erik De Block

31 januari 2020

10u17 0 Wervik Tijdens de vijfde editie van het Sportfeest in zaal Het Portaal huldigde Okra Trefpunt 55-plussers in aanwezigheid van het stadsbestuur de verschillende kampioenen.

In het fietsen was die eer op basis van het aantal aanwezigheden voor het tweede jaar op rij weggelegd voor Hilaire Soete. Bij de vrouwen haalde Christel Fredriks het voor de derde maal op rij. In het wandelen werden Frans Gellynck en Claudine Héniaert gehuldigd. Kampioenen kubb (variante van petanque) werden Geert Verbanck en Rosa Ghesquiere. In het kaarten toonden Jeannine Lepercq en Gilbert Masschelein zich de besten. In het lijndansen zijn Gilbert Garcy en Marie-Louise Delmotte de kampioenen. Lucien Gryson en voor de derde maal op rij Lea Ghesquiere zijn kampioen in het petanquen op het stadsdomein Oosthove.