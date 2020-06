OCMW verkoopt boerderij in Rapetstraat Erik De Block

12 juni 2020

11u19 1 Wervik De OCMW-raad van Wervik gaat een hoeve in de Rapetstraat en vier omliggende landbouwgronden verkopen. De prijs voor de hoeve is vastgelegd op 225.000 euro.

De gebouwen waren destijds eigendom van de stichting Gryson en later van het OCMW. In de loop der jaren deden de eigenaars geen kosten aan de boerderij. Bij de schatting over de verkoopprijs werd rekening gehouden met de toestand van de boerderij. Een deel van de verouderde gebouwen bevindt zich in een zeer slechte staat, met deels ingevallen daken. Landbouwer Marc Espeel (60) en zijn echtgenote Carine Verschaeve (59) huren de hoeve en genieten het voorkooprecht. Met zoon Christof hebben ze een opvolger. Het gezin is dan ook bereid de boerderij te kopen.

Er werd ook een schattingsverslag opgemaakt van de vier omliggende landbouwgronden. Het gaat om twee kleine percelen van 2.860 en 3.260 vierkante meter en twee grote percelen van 13.808 en 13.144 vierkante meter. De totale prijs bedraagt 257.000 euro. Als er geen overeenkomst bereikt wordt met de huurders, zal de hoeve openbaar verkocht worden.