NV Suez zal teerputten in Gasstraat saneren Erik De Block

09 juli 2020

18u15 0 Wervik De aannemer voor de sanering van de gronden van de oude gassite en de aanleg van een groene parking in de Gasstraat in Wervik is gekend. Er komen 71 parkeerplaatsen voor langparkeren. Het gaat om een dossier dat al veertien jaar aansleept. Daar bevonden zich teerputten van een oude gasfabriek.

De opdracht werd gegund aan nv Suez RR Iws Remedation uit Grimbergen. Nadien volgt de aanleg van de parking en dat gaat in onderaanneming worden uitgevoerd door Cnockaert Construct uit Wervik. De totale kostprijs bedraagt 800.627,51 euro. “Honderdduizend euro minder dan de raming”, zegt schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Dat is dus een gunstige prijs. Er werden vijf offertes ingediend. Begin september is er een startvergadering gepland, met de bedoeling om de werken in oktober te starten.”