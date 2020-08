Nummerplaat verloren bij aanrijding: “Ik heb nochtans niks gevoeld” VHS

11 augustus 2020

14u57 0 Wervik Anderhalve maand rijverbod, een rist proeven en een boete van bijna 1.000 euro. Dat houdt een 60-jarige man uit Wervik over aan een ongeval met vluchtmisdrijf waaraan hij zich schuldig maakte.

Het gebeurde vorig jaar, op een avond toen het hagelde en de zichtbaarheid beperkt was. D.L. reed om 21 uur met zijn wagen langs de Geluwesesteenweg in Wervik tegen een verkeersbord. Er zich niet van bewust dat bij de botsing zijn nummerplaat van de wagen was gevallen, pleegde hij vluchtmisdrijf. Toen de politie hem later interpelleerde, verklaarde hij niks te hebben gemerkt.

Uitwijken voor tegenligger

In de politierechtbank gaf de man wél de aanrijding toe. “Ik moest uitwijken voor een tegenligger”, klonk het. “Bovendien had ik niet de indruk dat er veel schade was.” Volgens zijn advocaat was dat wel het geval aan z’n eigen voertuig. De herstelling kostte 2.500 euro. De rechter maakte de advocaat er attent op dat D.L. in 2018 al eens een bijzonder zware snelheidsovertreding beging. Hij veroordeelde de Wervikaan tot een rijverbod van drie maanden (waarvan de helft met uitstel) en een boete van 960 euro. Als de man op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook met goed gevolg medische en psychologische proeven afleggen.