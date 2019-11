Nog geen arrest Raad van State over verkaveling Loskaaistraat Erik De Block

16u44 0 Wervik Terwijl de gemeenteraad van Wervik deze week het wegentracé voor de nieuwe verkaveling in de Ooststraat goedkeurde, blijft het wachten op verdere ontwikkelingen wat verderop in de Loskaaistraat.

Op het gewezen derde voetbalterrein van Eendracht Wervik en de gewezen atletiekpiste van Athleoo Wervik komt een verkaveling van 42 woningen. Een buurtbewoner voert een procedure bij de Raad van State en daar is het wachten op een arrest. De plannen kennen daardoor een aanzienlijke vertraging.

Ontwikkelaar van deze verkaveling is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). De gemeenteraad keurde in maart 2012 (!) de verkoop van de gronden aan de WVI goed. De afbraak van de kleedkamers en kantine op het voetbalterrein en Hoeve Decuypere op het einde van de Loskaaistraat is al lang achter de rug. Ondertussen werden er ook enkele schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs in de Hellestraat afgebroken en die gronden langs de spoorlijn worden ook verkaveld door de WVI. Vanuit de Ooststraat komt er ook een ingang naar de Futuraschool. Tussen de WVI en het Gemeenschapsonderwijs kwam het tot een ruiling van gronden.

Er vond vorig jaar ook een archeologisch onderzoek plaats. Het gaat in totaal over een oppervlakte van ongeveer 16.000 vierkante meters.