Nog eens vier maanden voorwaardelijk erbij voor drugsverslaafde vrouw Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

Een 41-jarige vrouw uit Wervik is nogmaals veroordeeld op de rechtbank voor het aankopen van drugs. Ze was nog maar enkele maanden veroordeeld voor drugsfeiten of ze dook opnieuw op in een drugdossier. De onderzoeksrechter beval in een drugdossier een tapmaatregel om een telefoon af te tappen. Cindy J. (41) uit Wervik bleek uit het onderzoek speed aan te kopen. Eén keer kocht ze vijftig gram. Naar eigen zeggen om ook aan vrienden uit te delen. De vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro waarvan 800 euro effectief. In 2017 werd ze nog veroordeeld tot 12 maanden met uitstel in een ander drugdossier.