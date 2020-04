Nieuwe Wervikbon na een week al een groot succes Erik De Block

08 april 2020

16u58 0 Wervik Om tijdens de coronacrisis de lokale handel te steunen, lanceerde de stad Wervik een week geleden voor de inwoners de Wervikbon. “Het gaat om een uniek systeem”, aldus schepen van Lokale Economie Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Wie 20 euro betaalt voor een Wervikbon krijgt een bon van 24 euro. De stad verhoogt dus de waarde van de Wervikbon met 20 twintig procent.”

Het idee haalde men bij de gemeente De Panne. De verkoop verloopt online en eindigt op 30 april om 22 uur. Betalen gebeurt ook online. Momenteel zijn er 83 handelszaken ingeschreven. Opmerkelijk is alvast dat daartoe geen enkele bakker of frituur en maar één slager behoort. “Die Wervikbon is in eerste instantie bedoeld voor handelszaken die nu gesloten zijn”, aldus de schepen. “Wie dat wenst, kan gerust nog inschrijven. Ondertussen zijn er een paar steden die info over ons systeem hebben gevraagd. Dinsdag waren al meer dan 750 bonnen verkocht en dat betekent meer dan 15.000 euro die rechtstreeks naar de handelaars ging.”