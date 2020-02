Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter bij toneelbende ’t Project die nieuwe spelers zoekt, “nieuwkomers moeten onze humor snappen” Erik De Block

19 februari 2020

14u04 0 Wervik Toneelbende ’t Project heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Timothy Volcke en Sven Masschelein zetten een stap opzij maar blijven wel op de planken staan. “Het is tijd voor een nieuwe wind”, aldus de uittredende voorzitter Timothy Volcke. Klaas Vandersyppe is zijn opvolger. Sherly Vereecke is de nieuwe ondervoorzitter. Ze was penningmeester. Beiden spelen ook mee met ’t Project.

“Timothy Volcke stelde al een tijdlang voor dat ik hem zou opvolgen maar ik wimpelde het af”, vertelt Sherly (41). “Door gebrek aan tijd zochten Timothy en Sven opvolging. ’t Project is hun kindje. Ik vond het een te grote verantwoordelijkheid om het voorzitterschap te aanvaarden. Ik sta met een gezin met drie kinderen, mijn man en ik werken voltijds.”

Uiteindelijk belandde men voor het voorzitterschap bij Klaas Vandersyppe (27) die werkt in de keuken van ’t Kapittel. “Over dat voorzitterschap is er lang gebabbeld geweest”, vertelt Klaas. “Toen ik de vraag van Timothy kreeg, moest ik eerst over nadenken. Ik ben een van de jongere gasten van ’t Project. Timothy en Sven staan nog altijd graag op de planken maar wilden af van hun functies.”

’t Project blijft kiezen voor één voorstelling per jaar in GC Forum maar wil zich nu ook meer in de loop van het jaar profileren. “We gaan niet echt veranderingen doorvoeren, maar vernieuwingen”, aldus de nieuwe voorzitter. “We willen ’t Project op de kaart zetten en inspelen op de sociale media Facebook. We gaan filmkes maken en die dan posten op Facebook.”

“Filmkes maken deden we vooral toen we de revue speelden en om onze sponsors in de kijker te stellen”, vult Sherly aan. Ook nieuwe actrices, acteurs, decorbouwers en andere medewerkers zijn welkom. “De anciens hebben ondertussen kinderen”, zegt Klaas. “Iedereen heeft minder tijd en wordt het moeilijker en moeilijker om een toneelstuk met een grote bezetting te brengen. In december staan we weer op de planken. Welke voorstelling weten we nog niet. We zijn stukken aan het opvragen. We laten nog alle wegen open. Het zou wel tof om met nieuwe gasten in een grote bezetting te spelen. Het profiel dat we zoeken is redelijk breed. Jong of oud maakt niks uit.”

“We zoeken niet alleen toneelspelers maar ook iemand die goed overweg kan met multimedia, hulp voor de logistiek en kostumering”, zegt Sherly. “Om te spelen zijn we met voldoende maar niet voor de zaken daarrond. Zoals affiches verdelen, de uitbating van de bar, sponsors zoeken. Nieuwe decorbouwers zijn alvast welkom want onze ploeg is daarmee drie maanden lang elke zaterdag bezig.”

Wilfried Pottillius maakte zijn debuut in de revue in december 2018 en is tot nog toe sindsdien de enige nieuwkomer. “We zoeken nieuwkomers die redelijk creatief zijn”, vertelt ondervoorzitter Sherly. “Ze moeten onze humor snappen en wat flexibel zijn. Wie zijn of haar woord geeft, om mee te spelen is daar wel een paar maanden mee bezig. Eerst de tekst onder de knie hebben en dan de repetities. Eerst minimum twee keer per week maar meer naarmate de voorstelling nadert.”

Toneelbende ’t Project is speciaal. “We hebben een bepaalde humor”, aldus Klaas. “We kiezen een toneelstuk en passen het aan.” “We deden altijd zaken die andere toneelverenigingen niet brachten”, vertelt Sherley.

Cafébaas Timothy Volcke was twaalf jaar voorzitter. Sven Masschelein was eerder voorzitter. Sofie De Raeymaecker blijft secretaris. Kandidaten kunnen zich melden via klaasvandersyppe@gmail.com.