Nieuwe vlaggen kleuren de centrumstraten, ‘Welkom Terug in Wervik en Geluwe’ Erik De Block

26 mei 2020

15u37 0 Wervik Nu de winkels weer open zijn, werkt de stad Wervik aan het relanceplan. Om de lokale handel te steunen, wapperen in de centrumstraten van Wervik en Geluwe nieuwe vlaggen met daarop de slogan ‘Welkom Terug in Wervik en Geluwe’. Twee handen vormen een hartje.

Er zijn twee verschillende exemplaren. Het oogt alvast heel mooi. “We vinden het resultaat ook heel geslaagd”, aldus schepen van Ondernemen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). ”Mooie vlaggen die onze stad kleur geven en mensen uitnodigen om lokaal te kopen. De straatvlaggen passen in een bredere relance voor de lokale handel. Als het voor mensen aangenaam is om lokaal te kopen door onder meer kleur in de straat, dan stimuleert dit de lokale handel. Nu alle winkels, kappers en schoonheidssalons weer open zijn, willen we iedereen - handelaars en klanten - weer van harte welkom heten in ons centrum, met een groot hart voor onze lokale handelaars en inwoners.”

Het is overigens niet de eerste keer dat er in de centrumstraten vlaggen hangen. Eerder was dat het geval om het tweejaarlijks Gallo-Romeins Weekend te promoten en vijf jaar geleden om de Kabobon Wervik te lanceren. Ruim twee jaar geleden ook met de nieuwe imagocampagne onder de slogan ‘Wij gaan voor kwalitijd’. De foute schrijfwijze ‘kwalitijd’ was bewust om aan te geven dat er kwaliteit te vinden is en dat de handelaars nog tijd maken voor hun klanten.