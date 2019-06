Nieuwe vereniging ‘Comité van de gastvrijheid’: “Doelgroep eenzamen, alleenstaanden en minderbedeelden” Erik De Block

11 juni 2019

13u27 0 Wervik Met het ‘Comité van de gastvrijheid’ is er een nieuwe vereniging geboren. Doelgroep zijn eenzamen, alleenstaanden en minderbedeelden. Twee dagen na kerstdag is er voor hen een eerste activiteit in de school Futura langs de Hellestraat. Daar wordt op vrijdag 27 december ’s middags een lekkere en verzorgde maaltijd gratis aangeboden. De organisatoren zijn op zoek naar sponsors voor zowel financiële als materiële steun.

Het ‘Comité van de gastvrijheid’ bestaat uit Stefaan Vandamme, Dorine Lesage, Steven Masil, Bart Braem, Sonny Ghesquière, Jean-Pierre Depuydt en Philippe Deleu. “De koude kerstdagen brengen voor mensen in eenzaamheid en mensen die onvermogend zijn soms niet de gezellige warmte als voor anderen”, klinkt het bij de organisatoren. “Daar we iedereen een warme en gezellige kerstperiode toewensen kwamen we tot dit initiatief.”

De bedenker van het mooi idee is Stefaan Vandamme, een gepensioneerde legerkok bij Dovo, de ontmijningsdienst van Defensie, in Houthulst. Hij zal in de keuken van Futura samen met hobbykok Steven Masil koken. “We doen het in de school Futura omdat er daar genoeg ruimte is en we er beschikken over tafels, stoelen en bestekken”, aldus Jean-Pierre Depuydt. “De directie was meteen akkoord. We willen onze gasten een leuke namiddag bezorgen.”

Koken kost geld en vermits alles gratis zal zijn, rekent men op giften van bedrijven. Individueel steunen kan natuurlijk ook. “We starten vanop nul”, aldus Jean-Pierre Depuydt. “We willen het zo leuk en zo goed mogelijk maken. Bedoeling is dat we gaan samenwerken met verenigingen. We gaan ook medewerkers nodig hebben.”

De initiatiefnemers rekenen ook op giften in natura. “Voor het dessert gaan we bijvoorbeeld alle bakkers aanschrijven”, zegt Stefaan Vandamme. “Het is dan volop een periode van kerststronken.” Ondertussen stelde het ‘Comité van de gastvrijheid’ het logo voor. Het is ontworpen door de drukkerij Publi Almar. “Naar een aantal grote firma’s en serviceclubs gaan we een brief met de vraag tot sponsoring sturen”, aldus Sonny Ghesquière. “Nu maken we ons initiatief en logo bekend en gaat de bal aan het rollen.”

Het ‘Comité van de gastvrijheid’ bestaat uit onder meer zetelende politici, gewezen politici en stadsambtenaren. We vroegen hen of een dergelijk initiatief dan niet de taak van de stad of het OCMW is? “Vanuit de stad of OCMW de eenzaamheid meten is moeilijk”, aldus Sonny Ghesquière. “Men moet niet oud zijn om eenzaam te zijn”, aldus Bart Braem. “Ook jongeren kunnen eenzaam zijn.”

“Eenzaamheid en armoede zal er altijd zijn”, aldus Steven Masil. “Het is belangrijk dat die mensen weten dat er een voor hen een opvang is en dat ze met ons initiatief eens in de ambiance zitten.” Daarvoor zal dj Foane (Stefaan De Meerschman) zorgen. Hij brengt muziek voor jong en oud mee.

De organisatoren zijn persoonlijk bereikbaar of via het e-mailadres comitevandegastvrijheid@outlook.com. Het rekeningnummer is BE13068904759039.