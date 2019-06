Nieuwe tripel Les Deux Copains : “We zijn daarmee twee jaar bezig geweest, familie en vrienden gaven hun mening” Erik De Block

03 juni 2019

10u51 0 Wervik Hobbybrouwers Christophe Goderis uit Geluwe en Alexander Delmaere uit Staden lanceerden met Les Deux Copains een nieuwe tripel van 7,2 procent alcohol. “Het is artisanaal gebrouwen en bijna alle ingrediënten komen uit de eigen streek”, zegt Christophe. “We proberen dat streekgebonden in ere te houden. Het is goudkleurig en fruitig.” Les Deux Copains wordt gebrouwen bij Eutropius langs de Hogeweg in Menen.

Christophe (37) groeide op in Rollegem-Kapelle, Alexander in Sleihage. Christophe begon onlangs in het maatwerkbedrijf ’t Veer in Menen aan een nieuwe job als productieverantwoordelijke. Alexander is projectleider Telecom voor Arcadis. Beiden behoorden destijds tot de organisatie van Fiesta del Puerto, een zomers festival in Roeselare. Na tien edities kwam daaraan een einde. “

“Na enkele jaren hadden we toch de nood om iets samen te doen en zijn drie jaar geleden aan Syntra West in Kortrijk een opleiding ‘artisanaal bier brouwen’ gevolgd”, vertelt Christophe. “Dat was vier à zes maanden op vrijdagavond.” “Voor ons examen moesten we een bier brouwen en dat experiment sloeg aan”, vertelt Alexander. “Het was meer een amber bier.”

“De opmerkingen tijdens de beoordeling van ons examen waren goed en gingen we de uitdaging aan om een blond bier te brouwen”, aldus Christophe. “We zijn daarmee twee jaar bezig geweest. Altijd kleinschalig. We lieten familie en vrienden proeven en hun mening geven. We deden het stap per stap. We brouwden thuis bij Alexander voor eigen gebruik en als test. Telkens ongeveer 53 liter.”

Familie en vrienden vonden het lekker en dus moesten de twee hobbybrouwers op zoek naar een brouwerij. “Er bestaan veel brouwerijen maar ze zijn allemaal druk bezet”, aldus Alexander. “We kwamen tot een overeenkomst met Eutropius. Het wordt daar door hen gebrouwen met ons recept. Het eerste groot brouwsel was goed voor 1.200 liter.”

Les Deux Copains werd al geproefd op allerlei communiefeesten en op het schoolfeest van De Graankorrel in Kruiseke. “Het bier is ook te koop op de camping Ecochique in Westouter”, zegt Christophe. “Bij Vlamingen die in Frankrijk een bed & breakfast openen, staat het ook op de kaart. Nu zijn we bezig contacten te leggen met cafés. Ondertussen komt er vraag van winkels en biercentrales.”

“In Staden ben ik in verschillende verenigingen actief en slaat het daar ook aan. In café-snack De Weunwaegne wordt het ‘Bier van de Maand’.”, vult Alexander aan. De twee vrienden leggen de lat voor zichzelf alvast hoog. ”Toegeven, het is een redelijk complex biertje”, aldus Christophe. “Met drie hoppen, drie granen en verschillende kruiden. Het moet wel smaken zoals we het aangeven. Anders is het niet goed. We zijn redelijk streng voor onszelf. Er zit niks van chemie in. We proberen zo natuurlijk mogelijk te gaan werken.”

Meer info op de Facebookpagina Les Deux Copains.