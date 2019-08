Nieuwe tripel Les Deux Copains krijgt na enkele maanden al een nieuwe naam: Les Deux Morins Erik De Block

20 augustus 2019

14u38 3 Wervik Hobbybrouwers Christophe Goderis uit Geluwe en Alexander Delmaere uit Staden lanceerden in juni met Les Deux Copains een nieuwe tripel van 7,2 procent alcohol. Ondertussen is de naam veranderd naar …Les Deux Morins. “Blijkbaar is er een collega in Bredene die het bier Copain op de markt bracht en hij diende bezwaar in tegen onze naam”, zegt Christophe. “Om geen risico te nemen, veranderden we onze naam. Weliswaar met extra kosten wegens nieuwe etiketten en glazen. Onze naam is voortaan ook officieel geregistreerd.”

Les Deux Morins wordt gebrouwen bij Eutropius langs de Hogeweg in Menen. Christophe Goderis groeide op in Rollegem-Kapelle, Alexander in Sleihage. Drie jaar geleden begonnen ze aan Syntra West in Kortrijk aan een opleiding ‘artisanaal bier brouwen’.

Hun nieuw bier werd de afgelopen maanden geproefd op allerlei communiefeesten en viel echt in de smaak. Tot plots bleek dat er al een bier Copain op de markt was. “Strikt genomen was onze eerste naam niet hetzelfde en volgens onze raadsman maakten we vijftig procent kans dat we het zouden halen indien het kwam tot een procedure voor de rechtbank”, zeggen Christophe en Alexander. “Voor ons gaat het over de inhoud van de fles. Ondertussen is het eerste brouwsel van 1.300 liter er bijna helemaal door. We hadden verwacht dat dit vier à vijf maanden zou duren. Na twee maanden is er al bijna geen voorraad meer. Les Deux Morins wordt geserveerd in café ’t Smiske in Geluwe en de voetbalkantine van Sparta Kruiseke.”

De eerste naam was een logische keuze. Nu is er ook een uitleg. “Op de lagere school leerden we allemaal over de Oude Belgen, volgens Julius Caesar ‘de dappersten’ onder de Galliërs”, vertellen. “De namen zinderden in onze jonge geesten: Nerviërs, Eburonen, Menapiërs, Morinen, Treviren. De meester van toen vertelde ons dat ze ‘mede’ dronken - een biersoort op basis van honing - en dobbelden om vrouwen. Ze vonden de houten ton uit en introduceerden de zeep. Maar bovenal waren ze krijgshaftig, ondernemend en volhardend. Misschien lenen West-Vlamingen die ondernemingszin wel van die verre voorvaderen, de Morinen. We noemen onszelf twee hedendaagse Morinen. Les Deux Morins is een smaakvolle combinatie van dat ondernemerschap, volharding en die eeuwigdurende liefde voor bier.”

“Les Deux Morins is een redelijk complex biertje”, aldus Christophe. “Met drie hoppen, drie granen en verschillende kruiden. Het moet wel smaken zoals we het aangeven. Anders is het niet goed. We zijn redelijk streng voor onszelf. Er zit niks van chemie in. We proberen zo natuurlijk mogelijk te gaan werken.”

Meer info op de Facebookpagina Les Deux Morins.