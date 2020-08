Niet reserveren voor oliebollen, frieten of een hamburger op de kermis Erik De Block

10 augustus 2020

15u30 0 Wervik Terwijl de kermissen in veel gemeenten afgeschaft zijn door het coronavirus gaat de vijfdaagse zomerkermis in Wervik van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 augustus wel door. Weliswaar op een aangepaste manier, dus optredens of een braderie zijn er niet.

Om de foor op de Steenakker te bezoeken, moet je vooraf reserveren. Dat moet echter niet voor wie bijvoorbeeld oliebollen, frieten of een hamburger komt kopen. Via het online reservatiesysteem is het mogelijk te kiezen voor een bepaald uur. Ook opeenvolgende uren kiezen is mogelijk. De kermis vindt plaats met een beperkte capaciteit van maximum tweehonderd bezoekers. Wie niet heeft gereserveerd, kan eventueel toch nog worden toegelaten. Dat is afhankelijk van het aantal bezoekers dat bepaalde uur. Info hiervoor aan de balie op de kermis. Tussen elk uur krijgen de foorkramers tien minuten om alles te ontsmetten.

Vanaf 12 jaar is het dragen van een mondmasker verplicht. Op het Sint-Maartensplein staat er vlak voor het stadhuis een groot scherm met info over de kermis. Reserveren kan op www.wervik.be.