Niet langer op afspraak naar de volkstuintjes in de Scherpenheuvelstraat Erik De Block

10 mei 2020

10u01 0 Wervik Goed nieuws voor de zowat vijftien gebruikers van het volkstuinpark Schoonvelde in de Scherpenheuvelstraat in Wervik. Ze moeten door de versoepeling van enkele maatregelen niet langer op afspraak naar hun moestuin.

De veiligheidscel van de stad liet toe dat de gebruikers één keer naar het volkstuinpark mochten om groenten en fruit te oogsten. Niet om in de moestuin of de serre te werken. Nu mag dat dus wel. “Maar men mag er geen daguitstap van maken”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Voldoende afstand houden is en blijft het allerbelangrijkste. En natuurlijk ook voldoende en grondig de handen wassen.”

Schoonvelde werd door de coronacrisis een tijdlang gesloten. Tot er na overleg met de plaatselijke afdeling van Tuinhier een regeling kwam om op afspraak éénmalig naar de moestuin te gaan. Nu is het bezoek dus onbeperkt.