Nicole Bonduelle (84) in Belgium’s Got Talent,

twee kleinzonen schreven haar in Erik De Block

12 september 2019

14u02 12

Vrijdag is er op VTM vanaf 20.40 uur de eerste aflevering van een nieuw seizoen Belgium’s Got Talent. In die eerste aflevering wordt weduwe Nicole Bonduelle (84) uit de Koestraat in Wervik alvast een van de opvallendste kandidaten.

Nicole Bonduelle is volgens VTM een van de oudste deelneemsters van het seizoen. “Ze zorgt vrijdag in Belgium’s Got Talent voor een muzikaal intermezzo op haar piano”, vertelt Emilie Melis van VTM. “Ze speelt al sinds haar zesde, maar deed het nog nooit voor een publiek. Daar brengt ze in een goedgevulde stadsschouwburg verandering in met een swingende versie van Eviva España. Nicole werd ingeschreven door haar twee kleinzonen Cedric en Gaëtan.”

“Dat was echt een verrassing”, zegt ze daarover aan VTM. “We hebben het haar maar een week voor de auditie verteld”, aldus kleinzoon Cédric. “Ze heeft even getwijfeld, maar we hebben haar uiteindelijk toch kunnen overtuigen.”

“Maar ik ben toch blij dat ik heb meegedaan en Koen Wauters heb gezien”, lacht Nicole. In de eerste aflevering komen er elf deelnemers aan bod. Jens Dendoncker is dit seizoen het nieuw jurylid van Belgium’s Got Talent. Als invaller voor Niels Destadsbader zetelt Jens naast vaste waarden Dan Karaty, Stan Van Samang en An Lemmens om het kaf van het koren te scheiden tijdens de audities van de populaire talentenjacht.