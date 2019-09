Negende Ricardbeurs in stadszaal Oosthove Erik De Block

09 september 2019

16u54 0 Wervik In de stadszaal Oosthove in Wervik organiseerde Ricard Lovers Belgium de negende editie van de Ricardbeurs. Fans van de pastis kochten, ruilden en bewonderden er alles wat blauw-geel kleurde. De twintig standhouders-verzamelaars kwamen uit heel het land, Frankrijk, Nederland en voor de eerste keer uit Zwitserland.

De organisatoren kregen enorm veel steun genieten van Ricard in Brussel. “Blikvanger aan de inkom zijn twee heel grote opblaasbare flessen die we kregen van Ricard Brussel”, aldus voorzitter Dominique Potie. Hij verzamelt al jarenlang allerlei Ricard-spullen en kwam met zijn hobby al uitgebreid in HLN. “Mijn kamer boven is ondertussen veel te klein geworden”, zegt de voorzitter. “Qua plaats komt het krap, ik ben al naar beneden in de inkom moeten uitwijken.”

De Ricardbeurs vindt voortaan elk jaar in Oosthove plaats. “Ricard België wil dat de beurs elk jaar plaatsvindt op dezelfde locatie”, zegt de voorzitter. “Het simpelste is hier in Wervik omdat ik er woon”

Ricard Lovers Belgium telt momenteel zo’n 750 leden. “Elk jaar doen we twee clubuitstappen”, zegt Dominique. “Zo gaan we naar een bijeenkomst van Ricardverzamelaars in Metz en trekken we richting Les Embiez, tussen Toulon en Marseillie. Op dat eiland woonde Paul Ricard.”