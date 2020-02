Negende editie van streekbierfestival KSA Erik DE Block

14 februari 2020

KSA Grensvuur organiseert zaterdag 15 februari vanaf 14 uur voor de negende keer in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik een streekbierfestival. De toegang is gratis. Er is een aanbod van meer dan zeventig soorten (streek)bieren. Het evenement lokt elk jaar meer volk. Goed voor telkens een bomvolle zaal.

Er is voor ieder wat wils, een uitgebreide biergids met democratische prijzen. Er is kinderanimatie met een springkasteel en een schminkhoek. Voor de kleine en grote honger is er ook een aanbod.