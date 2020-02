Negende editie streekbierfestival weer voltreffer Erik De Block

16 februari 2020

10u36 3 Wervik KSA Grensvuur organiseerde zaterdag voor de negende keer in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik een streekbierfestival. Het was al meteen druk in de namiddag, toen door de ouders verse pannenkoeken werden gebakken.

Er was een aanbod van bijna zeventig soorten (streek)bieren. Twaalf bieren stonden voor de eerste keer in de biergids. Dat ging van Ambetanterik, Klootzakske en Natte Lore tot Middenvakrijder, Pompoenbier en Seks on the Beach. Leiding en leden van KSA Grensvuur deed uitermate hun best. “We begonnen zondag al met de opbouw van de zaal”, zegt bondsleider Briek Verhaeghe. “In totaal zijn we met 55 medewerkers. De helft daarvan is leiding, de anderen behoren tot de Hernieuwers en Jonghernieuwers. We beschikken over een ploeg bestellers en een ploeg afruimers.” Voor de kleine en grote honger was er ook een aanbod. Naast hamburgers en braadworsten waren artisanale Leffebitterballen en rundsvleesbitterballen nieuw. Zaterdagnacht omstreeks drie uur sloot de bar en kon de opkuis aanvangen.