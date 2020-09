Negende editie dagmars Cassel-Wervik geschrapt Erik De Block

13u14 0 Wervik De negende editie van de tweejaarlijkse dagmars Via Romana van Cassel naar Wervik (55 kilometer) op zaterdag 3 oktober valt in het water en dat heeft onrechtstreeks te maken met de coronacrisis.

“Op het ogenblik dat we het licht op groen kregen om onze dagtocht toch te organiseren, vernamen we dat de Rally van Ieper werd verplaatst naar het weekend van onze wandeling”, aldus voorzitter Patrick Biesbrouck van de vzw Viroviacum Romanum. “We hadden contact met de organisatoren en bleek dat een deel van ons parcours ook door hen werd gebruikt. We wilden niet het risico nemen om onze deelnemers bloot te stellen aan het toenemend verkeer door het publiek op weg naar de rally.”

“Eind augustus vernamen we dan dat de Rally van Ieper opnieuw van datum veranderd was en is verschoven naar eind november. Na overleg werd beslist om onze dagtocht toch niet te laten doorgaan omdat er te weinig tijd restte om de nodige vergunningen te krijgen om door de verschillende gemeenten te mogen trekken. Ondertussen was er weer een opstoot van corona met bepaalde streken in Frankrijk die oranje kleurden, zodat onze beslissing bleef.”

Via Romana is een organisatie van vtbKultuur, de Wervikse Wandelsportvereniging en Viroviacum Romanum. “Het had een mooie editie kunnen zijn”, vertelt Patrick Biesbrouck. “Door de stijgende interesse van langeafstandwandelaars, ook uit Nederland, Frankrijk en Duitsland, werd beslist om twee bussen te voorzien om de wandelaars naar het startpunt in Cassel te brengen.”

“Begin maart was de opmaak van de folders en de affiche klaar om te drukken toen corona ons overviel. Alles werd on hold gezet tot er in juni hoopgevende signalen kwamen rond de versoepeling van de maatregelen. We beslisten toen om de wandeling te laten doorgaan met in het achterhoofd de kennis dat in het voorjaar heel wat langeafstandwandelingen niet plaatsvonden. Maar door een samenloop van omstandigheden is er dus geen nieuwe editie. Alle mogelijkheden werden onderzocht. De negende editie zal dus heel waarschijnlijk doorgaan in 2022. Tenzij we kiezen voor het komend voorjaar.”