Nationaal Tabaksmuseum telt zestig procent meer bezoekers: “Te danken aan ereburger Carll Cneut” Erik De Block

12 november 2019

16u34 0 Wervik Het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik zal het jaar afsluiten met 8.700 bezoekers. Dat is zestig procent meer dan vorig jaar. Meteen het derde jaar op rij dat het museum mooie groeicijfers kan voorleggen. De goede cijfers hebben dit jaar voor een groot deel te maken met de tijdelijke expo van Carll Cneut, ereburger van de stad.

Het Tabaksmuseum bestaat al meer dan dertig jaar. In de gouden jaren reden er volle bussen naartoe en kreeg het museum in de Koestraat tot 15.000 bezoekers per jaar. Dat aantal ging geleidelijk aan achteruit tot 11.000 à 12.000. In 2016 kende het museum een dieptepunt, met amper 5.010 bezoekers. In 2017 steeg dat aantal met acht procent tot 5.390 bezoekers en vorig jaar kreeg het Tabaksmuseum net geen 5.500 mensen over de vloer. Maar voor dit jaar zal het cijfer dus op 8.700 liggen. Enkele opvallende vaststellingen: bezoekers legden vaak grote afstanden af om de tentoonstelling van Cneut te bewonderen. De nieuwe promotionele aanpak - met focus op online reclame - heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ook scholen vonden opnieuw hun weg naar het museum.

Expo zonder link met tabak

De tijdelijke expo Carll Cneut, maar ook de vele randactiviteiten wisten heel wat geïnteresseerden naar de Tabakstad te lokken. Cneut, die opgroeide in Geluwe, werd in april aangesteld tot ereburger van de stad Wervik en dat ging gepaard met een tentoonstelling van oud en nieuw werk van de internationaal gerenommeerde illustrator. “De keuze voor een kunstzinnige expo - deze keer zonder directe link met het thema tabak - bleek een goede zet en wist een breder publiek tot een bezoek te verleiden”, zegt Kris Deronne van de Dienst voor Toerisme. Cneut heeft ook twee signeersessies geghouden in het museum, wat ook een meevaller was. “Het was bij momenten aanschuiven, met bezoekers die vanuit heel het land naar Wervik kwamen afgezakt om Carll persoonlijk te ontmoeten. Ook de tickets voor de sfeervolle nocturne, waarbij Carll zijn werk en carrière toelichtte, waren in een mum van tijd uitverkocht.”

Drie schetsen gekocht

De expo Carll Cneut werd gekoppeld aan enkele randactiviteiten. Zo was er een educatief programma voor lagere scholen. Liefst 35 klassen gingen in op de uitnodiging van het museum en kwamen in september en oktober langs voor een interactieve rondleiding en een artistieke workshop. Het stadsbestuur heeft ondertussen ook besloten drie voorbereidende schetsen van Carll Cneut voor de illustraties uit zijn recentste boek ‘De Vuurzeevlieg’ aan te kopen. Het boek dat Carll samen met de Nederlandse auteur Toon Tellegen heeft uitgewerkt, werd eind september voorgesteld. De drie schetsen maakten ook deel uit van de expo. Voor de aankoop trekt de stad 4.500 euro uit. Hiermee breidt Wervik haar kunstcollectie verder uit.

Terug naar de basis

“Daarnaast is ook de heringerichte expozaal vooraan met werk van kunstfotograaf Karel Waignein uit Geluwe duidelijk in de smaak gevallen. De expozaal kreeg na afloop van de herdenkingsperiode rond de Eerste Wereldoorlog een nieuwe inhoudelijke invulling”, gaat Deronne verder. “We grepen terug naar het ‘basisverhaal’, waarbij de geschiedenis van tabak en de verschillende gebruiksvormen weer centraal staan. Een opdracht die samen met de Vrienden van het Tabaksmuseum met succes werd uitgevoerd. De ludieke en intrigerende foto’s van Karel Waignein blijken een grote troef en weten bij veel bezoekers spontaan een glimlach op het gezicht te toveren. Ook mede dankzij deze expo kan het museum het jaar afsluiten met bijzonder mooie bezoekcijfers”, besluit Deronne.