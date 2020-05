Nationaal Tabaksmuseum gaat terug open op vrijdag 12 juni, tentoonstelling tabakspotten verplaatst naar volgend jaar Erik De Block

21 mei 2020

09u45 0 Wervik De musea mogen sedert maandag terug open. Groepsbezoeken mogen nog niet. Op de heropening van het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik is het nog wachten tot vrijdag 12 juni. “Om diverse redenen gaat het nu nog niet open”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (sp.a).

“Er zijn voorbereidende werken nodig. Ik denk onder meer aan het uitstippelen van de afstand tussen de bezoekers en het aanbrengen van signalisatie voor de looprichting. Er wordt een plan van aanpak opgemaakt. Nu het Nationaal Tabaksmuseum al opnieuw openen, heeft bovendien weinig zin want vooraan is de balie van de Dienst Toerisme nog niet open. Dat we heropenen op een vrijdag heeft ook een reden omdat we dan mikken op het weekend.”

Blikvanger dit seizoen zou de tentoonstelling van tabakspotten zijn. Het Nationaal Tabaksmuseum kreeg maar liefst 598 tabakspotten van Josette Rispal, een internationaal gerenommeerde Franse kunstenares. Het gaat om de collectie van haar vader zaliger. Het zijn geen traditionele tabakspotten. Ze zijn gebaseerd op figuren: van bekende tot gewone mensen. Het is heel moeilijk om de waarde te bepalen. “De expositie is verplaatst naar volgend jaar”, zegt de schepen. “Door het coronavirus hebben we de officiële opening al twee keer moeten uitstellen. We hadden contact met de kunstenares en ze ging akkoord.”

De musea in ons land gaan sowieso een moeilijk jaar kennen. Voor het Nationaal Tabaksmuseum zal dat niet anders zijn. “Groepen is een groot deel van onze bezoekers maar die groepsbezoeken zullen deze zomer zo goed als miniem zijn”, geeft Geert Bossuyt aan. “We hopen voor de groepsbezoeken nog op het najaar. Veel mensen gaan niet op verlof in het buitenland kunnen gaan en hopen dat we dat ze eens op bezoek komen in ons museum.”