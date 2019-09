Na zes jaar terug een dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’: “nu is het een tweedaagse en hebben we een veel grotere tent” Erik De Block

18u16 0 Wervik Het dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ begint vrijdagavond in de Sint-Dionysiuskerk met een concert van Willem Vermandere (79). Het avondfeest kreeg de naam ‘Gilwe ontspoordt’. In de feesttent zijn er optredens van zanger Rinus uit Nederland, het duo PartyfrieX uit Nederland, dj Gunther D van Studio Brussel, Yves Segers, Jettie Pallettie, Sam Gooris en dj Snes. Er is nog veel meer.

Het dorpsfeest is toe aan de derde editie. De vorige data waren in 2013 en 2007. “Het idee destijds was een feest voor onze inwoners”, zegt voorzitter Willy Degroote. Over het dorpsfeest werd in alle brievenbussen van Geluwe, Kruiseke en een groot deel van Wervik een prachtige brochure op 4.000 exemplaren verdeeld. Met daarin heel wat sponsors. Door de vele artiesten komt men uiteraard uit aan een groot budget. “Het aantal sponsors is niet voldoende om alle kosten te drukken”, zegt Willy Degroote. “We zijn de stad dankbaar want ze betalen de tent. Alles gaat terug naar de deelnemende verenigingen. Daarvoor doen we het. De vorige keer kreeg elke vereniging 150 euro, ondanks geen goed weer. Op hun stand mogen de verenigingen iets verkopen.”

Er is een volksspelenroute en een prijs voor de origineelste standen. De prijzenpot hiervoor bedraagt respectievelijk 500, 250 en 100 euro. Drie vrouwen uit Menen zijn de jury. In totaal nemen er 27 verenigingen en evenveel kunstenaars deel. In samenwerking met Chiro Speratoker is er in de Kerkstraat ook een kinderdorp. Een blikvanger boven in GC De Gaper wordt het reuze Playmobildorp van Filip Oplinus. Het zal er ook zondag en ook nog maandag te bezoeken zijn.

De feesttent heeft een oppervlakte van maar liefst 720 vierkante meter. “Het gaat om een tent met een capaciteit voor 1.200 aanwezigen”, vertelt Willy Degroote. “Bij goed weer maken we de zijkanten open en zal er buiten enorm veel volk kunnen staan. In dat geval gaan we voor een capaciteit van 2.000 aanwezigen.”

Op zoek naar een geschikte naam schreven de organisatoren een wedstrijd uit en Dominiek Van Vijve kwam met de winnende naam op de proppen. De organisatoren wilden het avondfeest laten baden in de sfeer van Kamping Kitsch, het festival dat elk jaar in Kortrijk plaatsvindt. Uiteraard mochten ze die naam niet gebruiken en daarom deed het comité ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ een oproep voor voorstellen voor een originele naam. De organisatoren doen een oproep om zoveel mogelijk knotsgek verkleed te komen. “En we hebben een primeur want Sam Gooris en Jettie Pallettie brengen samen een nieuw nummer”, aldus Luigi Bossut.

De organisatoren zien het nog groter dan zes jaar geleden. “Nu is het een tweedaagse en hebben we een veel grotere tent”, aldus Willy Degroote. “We zien het dus groots en hopen op zeer mooi weer.” Zaterdag vanaf 11 uur is iedereen welkom op de receptie voor een gratis aperitief. “De vorige keer was het enkel voor inwoners van Geluwe maar nu is iedereen welkom”, aldus Luigi Bossut. “Er zal een divers aanbod van dranken zijn.”

Tijdens de receptie zorgt Knappe Koppen met ex-Geluwenaar Kris Louage voor de muzikale omlijsting. ’s Middags is er dan een walking diner met een driegangenmenu. In de namiddag is er vanaf 14 uur voor de senioren een koffietafel.

Er gaat ook een koets van manege De Cloche rondrijden. Iedereen kan mee. Het centrum is verkeersvrij. Meer info : www.ontdekgeluwe.be.