Na zes jaar opnieuw dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ Erik De Block

22 september 2019

14u09 0 Wervik Het dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ werd dankzij het heel mooi weer en het divers programma een heel grote meevaller.

Het begon vrijdagavond in de bomvolle Sint-Dionysiuskerk met een concert van Willem Vermandere (79). Het avondfeest zaterdag kreeg de naam ‘Gilwe ontspoordt’. In de feesttent waren er optredens van zanger Rinus uit Nederland, het duo PartyfrieX uit Nederland, dj Gunther D van Studio Brussel, Yves Segers, Jettie Pallettie, Sam Gooris en dj Snes.

Het dorpsfeest was toe aan de derde editie. De vorige data waren in 2007 en 2013. Er was een volksspelenroute en een prijs voor de origineelste standen. Gezinsbond Geluwe won de hoofdprijs van vijfhonderd euro. Ze organiseerden de Gilwe Koerse Feesten. Origineel was ook het EK zandzakken gooien, een initiatief van de vriendenkring van het vrijwillig brandweerkorps.

In totaal namen er 27 verenigingen en evenveel kunstenaars deel. In samenwerking met Chiro Speratoker was er in de Kerkstraat ook een kinderdorp. Een blikvanger boven in GC De Gaper was het reuze Playmobildorp van Filip Oplinus.