Na twee jaar heeft dorpskom van Kruiseke weer een buurtwinkel Erik De Block

07 november 2019

13u06 0 Wervik De dorpskom van Kruiseke heeft vanaf dit weekend weer een buurtwinkel. Twee jaar geleden ging Noma’s Supermarkt dicht. Kevin Vanhee en Nele Verfaillie openen vanaf zaterdag in hetzelfde pand ‘Kruiseke Uw Buurtwinkel’. Het gaat om een uniek concept want naast de voedingswinkel is er in een aparte ruimte ook een dierenwinkel. Waar onder meer sierkonijnen, sierkippen en vogels worden verkocht.

In de landelijke Vossaardestraat buiten de dorpskom van Kruiseke baten Kevin Vanhee en Nele Verfaillie sedert november 2017 buurtwinkel ’t Schiethoekske uit. Enkele maanden eerder voor de opening van hun buurtwinkel begonnen ze op hetzelfde adres ook al met Bunny & Chickenfarm waar ze onder meer sierkonijnen, sierkippen en dierenvoeding verkopen. In mei vorig jaar openden ze dan in het naburige Zandvoorde hun tweede winkel : ‘Zandvoorde uw buurtwinkel’. Vanaf komend weekend komt alles dus op één plek langs de drukke Kruisekestraat.

‘Kruiseke Uw Buurtwinkel’ gaat eigenlijk vroeger open dan verwacht. “We waren aanvankelijk van plan om te starten in januari maar omdat de wegen- en rioleringswerken in Zandvoorde ondertussen zijn begonnen, wordt het dus vroeger”, vertelt Kevin. “In Zandvoorde is het ondertussen al gesloten We huren dit pand in de dorpskom van Kruiseke. Twee jaar geleden hadden we al die stap willen zetten maar door allerlei omstandigheden kwam daarvan niks in huis.”

De eigenaar had aanvankelijk andere plannen met de gewezen Noma’s Supermarkt. Buiten een broodautomaat is er qua voeding niks in de dorpskom van Kruiseke. “De inwoners wilden allemaal terug een buurtwinkel en dat hebben ze nu”, vertelt Kevin. “We zijn beiden opgegroeid in Kruiseke, de mensen kennen ons en dus hopen we dat het hier lukt. In onze twee andere buurtwinkels hebben we ondertussen ervaring kunnen opdoen.”

“Net zoals in onze twee andere winkels komt het brood van de Bakkerij Klaas in Wervik. We gaan ook zelf bijvoorbeeld stokbroden en boterkoeken afbakken. Er komt ook een groot assortiment charcuterie en vers vlees. Dat varieert van een kotelet en een biefstuk tot een kipfilet. Allemaal verpakt. Er zullen ook groenten en fruit zijn. Evenals bieren, likeuren en wijnen. We gaan ook kranten en magazines verkopen. Het wordt ook een Lottodepot en men zal hier ook terecht kunnen voor een cadeaubon. Ook speelgoed behoort tot ons uitgebreid gamma.”

“Onze dierenwinkel is een extra troef. In een garagebox komen de konijnen en kippen. We kweken ook kanaries en parkieten. Tussen de voedings- en dierenwinkel is er een sas. Op die manier zijn er twee aparte ruimtes. In de dierenwinkel is er ook een afzonderlijke uitgang.”

En er is nog meer dan een buurt- en dierenwinkel want Nele Verfaillie doet ook allerlei bedrukkingen. “Dat loopt zeer goed”, zegt echtgenoot Kevin. “We bedrukken werkelijk alles: voor baby’s, kinderen, petten, school- en sportgerief.”

Een pluspunt voor ‘Kruiseke Uw Buurtwinkel’ is de ligging, langs een drukke gewestweg. “Er is hier ook veel passage naar en van vrije basisschool De Graankorrel hier vlakbij”, zegt Kevin. “Er is parking, wat ook een pluspunt is.”

Tijdens het openingsweekend is iedereen welkom zaterdag van 7 tot 18 uur, zondag van 7 tot 13 uur en maandag op de Wapenstilstand van 8 tot 12 uur.