Na klacht schooldirecteur De Graankorrel over het vele verkeer aan schoolpoorten springt ook CD&V mee op de kar: “Veel geld voor studies en plannen, maar concrete maatregels blijven uit” Erik De Block

25 september 2020

13u18 0 Wervik Nadat directeur Luc Beyens eerder al zijn beklag deed over Nadat directeur Luc Beyens eerder al zijn beklag deed over veel te veel verkeer aan de schoolpoort van vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat in Wervik mengt ook oppositiepartij CD&V zich in de discussie. “Er gaat veel geld naar studies en plannen, maar concrete voorstellen blijven uit. Intussen neemt het verkeer aan de schoolpoorten wel toe”, zegt Tom Durnez (CD&V).

De Sint-Jorisstraat is momenteel de enige schoolstraat. Die is sinds 2018 autoluw tussen 8 en 8.30 uur en een halfuur na schooltijd. “Het was de bedoeling om dit uit te rollen aan de verschillende schoolpoorten, maar er is nog niets zichtbaar op het terrein”, geeft Tom Durnez aan. “In Geluwe is de drukte bijvoorbeeld enorm in vergelijking met vorig schooljaar vermits alle klassen na de sluiting van de gewezen jongensschool nu gecentraliseerd zijn in de Schoolstraat.”

“We vragen enkele concrete acties om de veiligheid te verbeteren zoals politie aan de schoolpoort om de gemachtigd opzichter te versterken, tijdelijke proefopstellingen in de vorm van een schoolstraat en het weren van het zwaar verkeer. CD&V is bereid om mee te helpen zoeken naar oplossingen.”

Gewezen schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA) is genuanceerder in zijn bedenkingen. “Als men een kleine ingreep doet aan een verkeerssituatie, dan creëert men soms grote infarcten op andere plaatsen”, reageert het raadslid. “Men moet beginnen met de vrachtwagens die er niet horen weg te houden. Nu wordt de Magdalenastraat gebruikt als sluipweg van en naar Frankrijk.”

Eenrichtingsstraat

“Er wordt in de wandelgangen gezegd dat de Magdalenastraat een éénrichtingsstraat zal worden, maar dat gaat het probleem met het zwaar verkeer niet oplossen. Als men een éénrichtingsstraat maakt, heeft dat ook invloed op de snelheid en gaat men de schoolomgeving in de Koestraat (waar zich het Sint-Jozefscollege bevindt, red.) overbelasten. Ik ben geen voorstander van een volledig verbod op het zwaar verkeer tijdens schooluren. Het is voor vrachtwagenchauffeurs nu al een strijd om in orde te blijven met de rust- en rijtijden en hun ritten af te werken.”