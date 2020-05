Na drie maanden nog eens een gemeenteraad Erik De Block

04 mei 2020

16u50 0 Wervik Omwille van het coronavirus vindt in de meeste gemeenten de gemeenteraad digitaal en dus niet fysiek plaats. Dat is dinsdagavond ook in Wervik het geval.

In de Tabaksstad is het ondertussen al maar liefst drie maanden geleden dat er nog eens een gemeenteraad was en dat is toch wel opmerkelijk. De vorige gemeenteraad begin maart ging niet door wegens gebrek aan …agendapunten.

Op de dagorde van de virtuele gemeenteraad staan er alvast enkele belangrijke dossiers. Zoals de bestekken voor het gemeenschapscentrum in de Wervikstraat in Geluwe en de sanering van de teerputten van de oude gasfabriek in de Gasstraat. Er komt daar een parking van langparkeerders.

Iedereen kan dinsdagavond vanaf 19.30 uur de gemeenteraad volgen via www.wervik.be/grlive.

