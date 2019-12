N58 twee uur afgesloten door gekantelde aanhangwagen met brandstof LSI/DBEW

03 december 2019

15u03

Bron: LSI/DBEW 0 Wervik De gewestweg N58 in Wervik richting Komen werd dinsdag twee uur afgesloten tussen de Kruisekestraat en de Geluwesesteenweg nadat een aanhangwagen met brandstof er gekanteld was.

Rond 12.30 uur moest een vrachtwagen met brandstof van Deforche uit Passendale aan de rotonde van de N58 met de Kruisekestraat stevig in de remmen voor een fietser. Door het bruuske remmanoeuvre sloeg de aanhangwagen met negenduizend liter mazout erin in de haak en kantelde. De vrachtwagen zelf bleef rechtop en de chauffeur bleef ongedeerd. De aanhangwagen moest getakeld worden. De dissel van de aanhangwagen bleek geplooid, waardoor de aanhangwagen tientallen meter verder naar een parkeerplaatsje gesleept werd. Daar kwam een andere vrachtwagen de aanhangwagen leegpompen. Pas dan kon de tankwagen weggetakeld worden. Rond 14.30 uur was de weg weer vrij.