N-VA wil minder verkiezingsaffiches Erik De Block

16 juni 2019

10u21 0 Wervik Als het van fractieleider Belinda Beauprez (N-VA) afhangt, dan komen er de volgende verkiezingen veel minder affiches van de verschillende partijen en kandidaten. “Ik werd vaak aangesproken door burgers die zich ergerden aan de veelte van de affiches”, aldus Belinda tijdens de gemeenteraad in Wervik.

“De mensen vinden dat ‘allemaal verloren geld’. Om nog niet van de grote afvalberg te spreken. De mensen zijn dat beu. Het is van het goede te veel. In veel gemeenten is er reeds een verbod op het plaatsen van affiches langs de openbare weg, enkel aanplakking op de officiële borden van de gemeente is toegelaten. Is er een forum om dit ook in te voeren in onze stad?”

“We zijn bereid om daarover samen te zitten om te kijken wat er mogelijk is”, reageert burgemeester Youro Casier (sp.a) die ook wees op de vele folders. “Wij en andere collega’s ergeren ons aan die folders.” Over folders gesproken: op zondag 26 mei werd het Vlaams Belang voor de Kamer in Wervik de grootste partij en voor het Vlaams Parlement de tweede grootste. “En dat met het verspreiden van slechts twee folders”, merkt Belanda Beauprez op.