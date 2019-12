N-VA wil meer vrouwelijke straatnamen Erik De Block

03 december 2019

15u34 1 Wervik Als het van de oppositiepartij N-VA afhangt, dan komen er in Wervik meer vrouwelijke straatnamen. “In Wervik zijn er 208 straten waarvan er zesentwintig verwijzen naar een man”, aldus Sanne Vantomme. “In amper drie straten wordt er verwezen naar een vrouw: Magdalenastraat, Vrouwstraat en Grauwe Zusterstraat. Voorwaarde is wel dat de vrouwelijke namen cultuurhistorisch waardevol zijn.”

“Het was radio- en televisiepresentatrice Sofie Lemaire die in februari de kat de bel aanbond tijdens haar programma. Ondertussen schaarden al acht middel- en grote steden zich achter haar oproep. De oproep viel zeker niet in dovemansoren en er werden tot op heden al meer dan veertig vrouwelijke straatnamen genoteerd. Sofie heeft nauwe banden met onze stad en kent Wervik heel goed. Ze woont samen met mijn neef Ludovic Beun die afkomstig is uit Wervik.”

“Dat er weinig vrouwelijke straatnamen zijn, heeft te maken met het feit dat de geschiedenis jammer genoeg vooral gekleurd is door mannen”, reageert schepen Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “Sowieso geeft de commissie advies en neemt de gemeenteraad finaal een besluit.”

De gemeenteraad keurde de samenstelling van de nieuwe straatnamencommissie goed. Naast iemand van elke politieke fractie is daarin ook plaats voor vier deskundigen. De namen moeten nog worden ingevuld. De commissie geeft aan de gemeenteraad advies in verband met de toekenningen van de straatnamen. Bijvoorbeeld in geval van een nieuwe verkaveling.