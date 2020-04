N-VA vraagt maatregelen om inwoners, lokale handel en verenigingen tijdens coronacrisis te steunen Erik De Block

01 april 2020

17u42 0 Wervik De oppositiepartij N-VA stelt het schepencollege van Wervik flink wat maatregelen voor ter compensatie van de coronacrisis.

“We vragen om in maart en april de verenigingen geen huurgelden voor stadsaccommodatie te doen betalen”, aldus raadslid Sanne Vantomme. Zelfde vraag voor stadsgebouwen die worden gehuurd door lokale ondernemers. In beide gevallen wordt dat verlengd indien de lockdown verder aanhoudt.”

“We stellen ook voor een cultuur- of sportcheque te schenken aan de inwoners die ook hard getroffen worden door de crisis. Dit om later zoveel als mogelijk de inwoners te laten deelnemen aan het socio-cultureel en sportgebeuren in onze stad. Jeugdverenigingen verdienen ter compensatie ook onze steun. Ze verliezen inkomsten omdat hun werking niet kan doorgaan. Een fuif of andere activiteiten vallen in het water.”

Beschermende kledij

“We vragen het stadsbestuur om de bevolking op te roepen zoveel als mogelijk te kopen bij de lokale handel. Ze hebben die steun nu zoveel als mogelijk nodig. We doen ook het voorstel om de lokale handel te voorzien van beschermende mondmaskers, handschoenen en desinfecterende gels want die zijn in alle winkels ‘leeggeroofd’ door hamsterwoede.”

“We dringen bij het stadsbestuur aan om de Voedselbank in de Scherpenheuvelstraat zoveel als mogelijk te steunen en dit zowel financieel, moreel en logistiek. Door de hamsterwoede raken zij in de problemen om de gezinnen te bevoorraden. We hopen dat de sociale dienst op regelmatige basis kwetsbaren en alleenstaande ouderen contacteert. Voor de meest kwetsbaren hopen we dat het stadsbestuur er voor zorgt dat er soep en groenten worden bedeeld zoals dit vroeger gebeurde in de scholen.”

Tenslotte vraagt de N-VA ook om de bevolking de mogelijkheid te bieden om op een veilige manier boeken te kunnen ontlenen in de bibliotheek. Het schepencollege maakt vrijdagnamiddag een aantal maatregelen bekend.