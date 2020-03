N-VA vraagt geen gemeentebelasting te innen Erik De Block

26 maart 2020

11u42 0 Wervik De oppositiepartij N-VA Wervik vraagt om naar het voorbeeld van reeds andere gemeenten, zoals Heuvelland en Langemark, omwille van de coronacrisis geen algemene gemeentebelasting te innen. “Of op zijn minst voor hen die nu zeer zwaar getroffen worden door werkloosheid of het moeten sluiten van hun zaak”, aldus fractieleider Belinda Beauprez.

De gemeenteraad verlaagde in de december de gemeentebelasting ter compensatie van de duurdere huisvuilzakken. Een gezin betaalt voortaan 105 euro, een alleenstaande 72 euro. Belinda Beauprez stuurde het schepencollege nog heel wat andere vragen over maatregelen in volle coronacrisis. “De vragen worden allemaal behandeld op het volgend schepencollege”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).

Gewezen schepen Belinda Beauprez hoopt dat de oppositie wordt betrokken bij het overleg over maatregelen. “Ik hoop dat al mijn vragen worden aanzien als een constructief meewerken en zoeken naar oplossingen voor in eerste instantie de kwetsbare gezinnen in onze omgeving”, merkt ze op. “Ik zou dan ook graag aandringen dat de oppositie nauwer wordt betrokken of op zijn minst goed wordt geïnformeerd over de genomen maatregelen en acties door het stadbestuur.”

“Misschien is er een mogelijkheid via een videoconferentie te vergaderen met de fractieleiders en het schepencollege. Om te komen tot een plan van aanpak zodat niet iedereen op eigen houtje acties gaat ondernemen en onze bevolking correct geïnformeerd kan worden door alle gemeenteraadsleden en partijen.”

