N-VA stapt boos op uit de gemeenteraad wegens onvrede over verkeersbord zone 30: “Dat bord staat verkeerd, maar de schepen wil niet luisteren” Erik De Block

04 december 2019

10u44 1 Wervik De oppositiepartij N-VA is dinsdagavond boos opgestapt uit de gemeenteraad. Aanleiding is een verkeersbord zone 30 aan de parking in de Magdalenastraat. “Ik heb al vier keer gezegd dat dit bord verkeerd staat, wanneer gaat het gemeentebestuur nu eens luisteren?”, foetert raadslid en gewezen schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme.

Maar dat bord is niet het enige waar N-VA zich druk over maakt. “Geschilderde fietssuggestiestroken zijn niet meer zichtbaar, bijvoorbeeld in de Prinsenstraat en Robert Klingstraat, en gele lijnen worden niet meer bijgeschilderd, waardoor ze onduidelijk zijn, onder andere in de Magdalenastraat, Zannekinstraat en Grauwe Zusterstraat. Controles op het parkeren in de blauwe zone, die nochtans zo belangrijk zijn voor handelaars, worden niet meer opgevolgd. Verkeersborden staan scheef, zijn onduidelijk of amper leesbaar. Straatnaamborden staan er geplooid, afgeleefd en moedeloos bij en worden niet meer vervangen”, somt Vantomme de problemen op.

“De technische dienst is nog amper met drie arbeiders, waardoor deze mensen door het bos de bomen niet meer zien. Het duurt weken tot maanden voor meldingen van bewoners worden opgevolgd. Laat staan die van de oppositieraadsleden. Deze gang van zaken vinden we onfatsoenlijk. Volgende maand zetel ik vijfentwintig jaar in de gemeenteraad, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.” De gewezen schepen van Mobiliteit stapte na zijn betoog samen met zijn partijgenoot Angelo Demuynck op. Hun fractieleider Belinda Beauprez was verontschuldigd. Schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) wilde meteen reageren en drong nog aan opdat N-VA zou luisteren, maar dat mocht niet baten.

Verkeersbord verplaatsen

“In het schepencollege hebben we maandag voor veertigduizend euro nieuwe verkeersborden besteld. Controles op het parkeren in de blauwe zone gaan we uitbesteden aan een private firma. Daarover zijn onderhandelingen bezig”, reageert schepen Pynket. “Wat dat verkeersbord zone 30 aan de parking in de Magdalenastraat betreft: onze stadsdiensten ontkennen dat het verkeerd staat”, besluit Pynket.

Al klopt dat niet helemaal. Wie met de auto van de Komenstraat of Kruisekestraat komt, rijdt in een zone 50. Maar wie de parking oprijdt, komt bij het wegrijden in de Magdalenastraat in een zone 30 terecht zonder dat die dat weet. Het verkeersbord zone 30 staat namelijk enkele meters verder links op het voetpad, waar je het niet kunt zien als je de parking verlaat. Het zou dus best verplaatst worden naar de andere kant van de uitrit van de parking, waar iedereen het kan zien.