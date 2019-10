N-VA pleit voor samenscholingsverbod zodra het duister wordt

Erik De Block

21 oktober 2019

17u31 0 Wervik De oppositiepartij N-VA vraagt maatregelen tegen de overlast door - meestal Franse - hangjongeren en pleit voor een samenscholingsverbod van meer dan vier personen zodra het duister wordt. “Persoonlijk ben ik daarvan geen voorstander want zo’n samenscholingsverbod is een redelijk verregaande maatregel”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).

De uitbaters van snackhuis-tea-room ‘t Leiezicht in de Akademiestraat hadden het vrijdagavond na sluitingstijd op hun terras aan de boorden van de Leie aan de stok met Franse hangjongeren die er drugs gebruikten. De politie kwam ter plaatse.

“De problemen met veelal Franse jongeren situeren zich voornamelijk in de omgeving van de Leiebrug maar ook op het stadsdomein Oosthove, het recreatie-eiland De Balokken en achteraan de Briekenmolen”, zegt raadslid Sanne Vantomme (N-VA).

“Een jaar geleden werden er in de buurt van de Leiebrug verschillende keren Wervikse jongeren bedreigd en stak men zelfs een jongen met een schroevendraaier in de hals neer. Deze zomer waren er ook meermaals problemen met hangjongeren op Oosthove.”

Die overlast op het stadsdomein Oosthove werd al aangekaart door fractieleider Bercy Slegers (CD&V) die pleit voor de inzet van stewards. “Enkele weken geleden op een zondagnamiddag in volle drukte tijdens de Tabakstocht zorgden hangjongeren met scooters en bromfietsen voor overlast op Oosthove”, zegt Sanne Vantomme. “Ik sprak hen aan en één van hen was redelijk agressief. Ik belde de burgemeester om maatregelen te nemen. Tien minuten later kwam de politie ter plaatse en deed die een identiteitscontrole.”

“Wat er nu gebeurt, vinden we onaanvaardbaar en we eisen maatregelen. Overlast mag nooit getolereerd worden. Het kan voor ons niet dat er enkelingen hier de plak zwaaien of onze jeugd, handelaars en bewoners lastigvallen. Er wordt door de stad veel budget voorzien opdat onze jeugd opnieuw veilig en in eigen stad kan fuiven, maar dan moeten we er ook voor zorgen dat ze veilig thuis geraken.”

Gemeenschapswacht

“Naast een samenscholingsverbod vragen we ook meer politietoezicht en duidelijke aanwezigheid van blauw op straat. We zijn vragende partij dat het stadsbestuur samenzit met onze buurgemeente Wervicq-Sud om deze problematiek te bespreken. We vragen tenslotte ook dat de stad opnieuw een gemeenschapswacht inzet om overlast aan te pakken. Een gemeenschapsdienst is er al enkele maanden niet meer (de man kreeg een andere functie).

Burgemeester Youro Casier zat maandagvoormiddag samen met politiecommissaris Dominiek Vermont. “We voorzien een aantal acties”, aldus de burgemeester. “Ik zal aan tafel zitten met mijn collega uit Wervicq-Sud en de Police National in Frankrijk. Het gaat om een klein aantal onruststokers. Hiervoor een samenscholingsverbod invoeren, gaat voor mij een beetje te ver. We keren niet terug naar de Middeleeuwen.”