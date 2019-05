N-VA pleit voor ondergrondse parking op de Steenakker of in de Gasstraat Erik De Block

23 mei 2019

15u31 0 Wervik “Laat ons investeren in een ondergrondse parking op de Steenakker of in de Gasstraat”, pleit fractieleider Belinda Beauprez (N-VA). “Een andere mogelijkheid is in de Gasstraat een bovengrondse parking in twee verdiepingen te bouwen. Voor honderd parkeerplaatsen zou dat om een investering van 2,5 miljoen euro gaan.”

De Steenakker is de grootste centrumparking en wordt volgend jaar heraangelegd. Van de negentig parkeerplaatsen zouden er nog amper 26 overblijven. Dat aantal ligt echter nog niet vast. Wat verderop in de Gasstraat komen er op de site van de oude gasfabriek en de muziekacademie 72 parkeerplaatsen bij. Eerst wordt deze parking aangelegd, nadien de Steenakker. “In de vorige legislatuur werd mijn idee op een schepencollege al eens besproken en vonden collega’s dat een goed idee. Sindsdien is er echter niks mee gebeurd”, zegt schepen van Financiën en Openbare Werken Belinda Beauprez.

De gronden van de oude gasfabriek moeten gesaneerd worden en dus zal daar een bouwput ontstaan. Het zou een win-winsituatie kunnen zijn als we daar een ondergrondse parking bouwen Schepen Belinda Beauprez

2,5 miljoen euro

“Er is dezer dagen heel wat commotie rond het mobiliteitsplan en de denkpiste voor een autoluw centrum, maar er komen weinig oplossingen. We lanceren nu een opbouwend voorstel om meer parkeerruimte te creëren. In de vorige legislatuur heb ik me geïnformeerd over een ondergrondse parking en toen bedroef de kostprijs 25.000 euro per parkeerplaats. Als we gaan voor honderd ondergrondse plaatsen, komen we uit op 2,5 miljoen. Dat is een haalbare kaart voor de stad, want de jaarrekening sluit af met een groot overschot. De gronden van de oude gasfabriek moeten gesaneerd worden en dus zal daar een bouwput ontstaan. Het zou een win-winsituatie kunnen zijn als we daar een ondergrondse parking bouwen. We zouden parkeerplaatsen kunnen verhuren of verkopen aan inwoners die geen garage hebben of op zoek zijn naar een tweede garage. Om het te kunnen realiseren, is een publiek-private samenwerking met een investeerder of ontwikkelaar een mogelijkheid”, besluit Beauprez.