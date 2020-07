N-VA geen voorstander van parkeercontroles door Parko, maar schepen countert kritiek: “Wervik lijkt wel het Wilde Westen als het op parkeren aankomt” Erik De Block

02 juli 2020

13u35 0 Wervik Sanne Vantomme (N-VA) is geen voorstander van de samenwerking die Wervik aangaat met parkeerbedrijf Parko. Normaal zal Parko vanaf januari instaan voor de controles op het parkeren in de blauwe zone. “Dit gaat de stad jaarlijks 15.000 euro kosten”, klaagt Vantomme aan. Schepen Pynket countert de kritiek.

“We namen de controle in de blauwe zone liever in eigen handen met stadspersoneel, bijvoorbeeld door een stadswacht”, reageert Vantomme, die in de vorige legislatuur nog schepen van Mobiliteit was. “De controle gebeurde vroeger door de politie en we hebben altijd gekozen voor de gulden middenweg. Niet te veel, maar wel regelmatig, zodat de handelaars en inwoners tevreden waren.”

Schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) verwees naar de toestand in buurt van de Vrijdagmarkt. In de buurt van de brug zijn twee tabakswinkels en hun klanten durven geregeld eens wildparkeren. “Het loopt de spuigaten uit. Onze stad lijkt wel het Wilde Westen als het op parkeren aankomt.De Shop en Go-plaatsen en de blauwe zone worden niet meer gerespecteerd en de handelaars klagen.”

“Het is het Wilde Westen omdat de politie niet meer controleert”, vindt Vantomme. “Ik heb weinig vertrouwen in Parko.”

Geen heksenjacht

“Parko gaat geen heksenjacht voeren van ’s morgens tot ‘s avonds, maar we willen wel een mentaliteitswijziging creëren bij de mensen. Parko heeft de professionaliteit om het parkeerbeleid in de stad vorm te geven. De eerste maanden gaan we een uitgebreide campagne voeren “, gaat Pynket verder. “Controles kunnen ook gebeuren volgens onze wensen en inzichten. Is er ergens een probleem, dan komen er extra controles. We doen dit niet om de stadskas te vullen, maar om te zorgen dat er een goede rotatie is.”

“Het wildparkeren loopt inderdaad de spuigaten uit. Parko kan een oplossing zijn, maar het zal vooral belangrijk zijn te sensibiliseren. We geven de samenwerking het voordeel van de twijfel”, reageert fractieleider Bercy Slegers (CD&V).

Kortparkeren in de blauwe zone blijft gratis. Maar wie zijn parkeerschijf niet legt, riskeert een boete van dertig euro.