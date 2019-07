Museumherberg wint strijd om verkiezing Tabaksfee: “Niet het juiste publiek én onvoldoende kandidaten tijdens kermisweekend” Erik De Block

17 juli 2019

12u58 0 Wervik De jaarlijkse verkiezing van de Tabaksfee verhuist niet naar de vijfdaagse zomerkermis in augustus en het groot podium op het Sint-Maartensplein. Het schepencollege hakte de knoop door. “De verkiezing zou ‘verdrinken’ in het kermisweekend en we zouden onvoldoende kandidaten vinden", zegt Sanne Vantomme (N-VA).

Drie jaar geleden vond de verkiezing voor het eerst plaats volgens een totaal nieuw concept, nadat de organisatoren de traditie tijdens het Oogstfeest na 45 edities voor bekeken hadden gehouden. Gelukkig nam vtbKultuur, met stuwende kracht Dominiek Druart en met medewerking van de stad, de Tabaksfeeverkiezing in handen. Van een feesttent elk jaar aan een andere boerderij werd verhuisd naar het terras van retroherberg In Den Grooten Moriaen, naast het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat.

“Blijkbaar zijn er verregaande contacten geweest met het Braderiecomité om de verkiezingen te organiseren tijdens de zondag van de zomerkermis (op 18 augustus, red.), wat ik absoluut geen goed idee vond”, zegt gemeenteraadslid en voormalig schepen Sanne Vantomme (N-VA). “Ik nam contact op met Dominiek Druart en gaf hem mijn bezorgdheden mee.”

“Ik vrees ervoor dat de Tabaksfeeverkiezing zou verdrinken in het kermisweekend, want de bezoekers op kermiszondag zijn niet de mensen die geïnteresseerd zijn in de verkiezing. Door de succesvolle oldtimermeeting zijn de duizenden bezoekers op zondag veelal geen plaatselijk publiek, maar komen van overal, tot uit Frankrijk. De programmatie op de zondag zit ook al eivol. Wat zal er dan geschrapt worden?”

“Ieder jaar wordt er ook met man en macht gezocht naar kandidaten. De Tabaksfeeverkiezing vervroegen, zou dat nog moeilijker maken, want vaak zijn er tegen de zomerkermis ook nog geen voldoende kandidaten”, aldus Sanne Vantomme. “De plaatselijke afdeling van Chiro Jow is tijdens de kermis altijd op kamp en zou dus geen kandidaat kunnen leveren. Andere jongeren gaan dan naar Pukkelpop, hebben herexamens of zijn op reis.”

Dat mijn zus en schoonbroer retroherberg In Den Grooten Moriaen uitbaten, heeft niets te maken met mijn verzuchtingen. De Tabaksfeeverkiezing ligt me gewoon na aan het hart Sanne Vantomme

Het schepencollege volgt de mening van Vantomme en besliste nu dat alles blijft zoals de afgelopen jaren. Opvallend: Sebastien Bonnier en Celestien Vantomme, de uitbaters van retroherberg In Den Grooten Moriaen, zijn de schoonbroer en zus van Sanne Vantomme. “Dat heeft niks te maken met mijn verzuchtingen”, benadrukt Vantomme. “De formule die we voor de Tabaksfeeverkiezing de afgelopen jaren hanteerden, vond ik tot nu toe de beste. De kosten voor het optreden van een muziekgroep werden netjes verdeeld tussen het Tabaksmuseum en de uitbater van de retroherberg. De Tabaksfeeverkiezing ligt me gewoon na aan het hart. Als schepen stak ik daar samen met nog anderen veel tijd en energie in om het evenement te redden.”

De verkiezing vindt op zondag 1 september plaats. Kandidaten zijn tussen 17 en 23 jaar en hoeven geen lid te zijn van een Wervikse vereniging. Inschrijven kan op www.wervik.be/tabaksfee.