Moord na Spaanse les: Deriemacker naar Cassatie na veroordeling tot 30 jaar

05 november 2019

07u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wervik Wervikaan Daniel Deriemacker en zijn advocaten tekenen Cassatieberoep aan tegen de veroordeling tot dertig jaar cel voor de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35) uit Houthem. Dat betekent dat ze vinden dat er tijdens het onderzoek of het proces van het West-Vlaamse hof van assisen procedurefouten zijn gemaakt.

Deriemacker werd door het assisenhof veroordeeld omdat hij op 10 januari 2017 zijn echtgenote na de Spaanse les in de Handelsstraat in Komen zou vermoord hebben. Zelf bleef hij zijn betrokkenheid steeds ontkennen.

Tijdens het proces volgde een plaatsbezoek om ter plaatse te bekijken hoe donker het op de plaats delict precies was. Belangrijk, omdat een buurtbewoonster verklaarde dat ze bij haar vertrek rond 21.45 uur nog geen lichaam op het fietspad, rechts van haar auto, had zien liggen. Ze zag dat wel bij haar terugkomst rond 22 uur. De juryleden konden met eigen ogen vaststellen of het mogelijk was dat de vrouw het lichaam niet opmerkte toen ze instapte en vertrok. Ze konden zelf achter het stuur van de wagen plaatsnemen, er mee manoeuvreren om te vertrekken en vaststellen hoe donker het er was.

Het precieze tijdstip van de moord was belangrijk. Als het rond 21.30 uur was, zoals speurders en gerecht beweerden, dan moest het lichaam er al gelegen hebben. Lag het lichaam er nog niet, zoals de buurtbewoonster beweerde, dan moet de moord tussen 21.45 en 22 uur gepleegd zijn. En dan kon de verdachte die niet hebben gepleegd, want toen was hij thuis in Houthem aan het sms’en, zo leerde telefonie-onderzoek.

Tijdens het plaatsbezoek rezen al meteen vragen of dat wel volgens de regels gebeurde. Zo reden de jury en het hof apart met een bus naar het plaatsbezoek, zonder de advocaten. In Komen zelf moesten publiek en pers op honderd meter afstand blijven, terwijl tijdens een assisenproces publiek en pers alles van dichtbij moeten kunnen volgen. Mogelijk vormt dat de basis voor het Cassatieberoep. Als het Cassatieberoep ingewilligd wordt, zal het proces overgedaan moeten worden.