Molenstraat terug open voor het verkeer Erik De Block

12 juli 2020

15u33 0 Wervik Na herstellingswerken door verzakkingen aan het wegdek is de drukke Molenstraat in Wervik terug open voor het doorgaand verkeer. De werken zijn uitgevoerd door aannemer Norré Behaegel uit Westende.

Om de bereikbaarheid van de brandweerkazerne in de Gasstraat te kunnen blijven garanderen, werd in twee fasen gewerkt. De werken duurden in totaal twee weken.

In de loop van de afgelopen week waren er nogal wat automobilisten die het verbod negeerden en door de werf reden. De aannemer is verantwoordelijk voor de signalisatie maar die bleek niet in orde. Waardoor de stad ingreep en ook de aannemer de werfzone beter afsloot.

De verzakkingen werden steeds groter. De situatie aan de sociale flats De Klimop en Iets verderop aan Tattoo Jelke en café Lusterke was ronduit slecht.