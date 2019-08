Mith Fest een paar honderd meters verder Erik De Block

30 augustus 2019

13u59 0 Wervik Op zaterdag 31 augustus organiseren de vrienden en familie van Tijs Buyze voor de dertiende keer het gratis Mith-festival in Kruiseke. Tijdens het festival herdenken familie en vrienden dan Tijs Buyze. Halfweg december 2006 werd hij het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval langs de Wervikstraat in Menen.

Zijn auto belandde onder een geparkeerde vrachtwagen. Tijs overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Mith staat voor ‘Music is the healer’ (muziek is de genezer), wat het levensmotto van Tijs was. Het festival gaat dit jaar door op een ander terrein, een paar honderd meter verder in de Kruisekestraat, richting de rotonde.

Het concept van deze dertiende editie blijft ongewijzigd : een gezellig, klein festival dat (letterlijk) een podium wil bieden aan jonge talentvolle muzikanten en kunstenaars en mensen wil samenbrengen. “Muzikaal zoeken we het terug over de verschillende genres heen, zodat we een erg divers publiek aanspreken”, aldus Sander Nolf. “De optredens starten om 14.30 uur en gaan door tot 0.30 uur, verspreid over twee podia.”

Crashtan (14.30 uur) mag de spits afbijten. Dit jong muzikaal geweld uit Ieper is toe aan hun vuurdoop. Daarna volgt Rosewood (15 uur). Deze talentvolle jongedame met een prachtige stem komt uit Groot-Brittannië. Derde groep is Muffins (15.30 uur), een rockgroep uit Kortrijk. Nadien volgen zangeres Laele (16.10 uur) en om 17 uur Gesman, Steven Vervaecke en zijn trawanten brengen al meer dan 20 jaar rockmuziek in het West-Vlaams.

Lucid Dream (18.05 uur) speelt Britpop. Daarna volgen Maribold & The Mood (19 uur) en One With The Blues (19.55 uur), een Ieperse solo-artiest. Random Walkers (20.55 uur) is een vijftal uit Kortrijk. Op het programma staan dan nog Nimbus Cart (21.50 uur), Black up Dub (22.45 uur) en het duo August (23.45 uur). Met hun elektronische muziek openden ze twee weken geleden Rock op het Plein in Wervik. Nadien is er nog een afterparty.