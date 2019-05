Minister levert vergunning af voor derde kippenstal:

van 85.000 naar 135.000 slachtkippen Erik De Block

23 mei 2019

13u21 1 Wervik Brecht Verstraete mag een derde kippenstal bouwen op zijn bedrijf in de Oude Beselarestraat in Kruiseke. Hij heeft al twee stallen met plaats voor 85.000 kippen en met die derde komen er nog eens 50.000 slachtkippen bij. Minister Koen Van den Heuvel (CD&V) legt daarbij het bezwaar van de omwonenden en het stadsbestuur naast zich.

Omwonenden klagen al jaren over overlast en dan vooral over geurhinder, afhankelijk van de windrichting. In november 2018 zette de deputatie het licht al op groen voor een uitbreiding. Toen werd wel de installatie van een luchtwasser als voorwaarde opgelegd. Een extra investering dus voor de ondernemer, die daarop in beroep ging bij de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in beroep ging. Met succes, want minister Van den Heuvel heeft de installatie van een luchtwasser niet opgelegd.

Ook de stad was in beroep gegaan tegen de beslissing van de deputatie. Het schepencollege had negatief advies gegeven voor een derde kippenstal. “We gaan na deze beslissing van de minister met het schepencollege en onze raadsman ons verder standpunt bepalen”, reageert burgemeester Youro Casier (sp.a). “We gaan daarbij ook overleggen met de buurtbewoners en de zaakvoerder van het kippenbedrijf.”

De bezwaren zijn divers. Van een doordringende ammoniakgeur, stofhinder, wateroverlast, waardevermindering van de eigendommen, transport ’s nachts en storend voor de omgeving. De boerderij ligt in landbouwgebied.