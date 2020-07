Minder subsidies: omgevingswerken De Knippelaar vallen 100.000 euro (!) duurder uit Erik De Block

22 juli 2020

15u18 0 Wervik De omgevingswerken aan gemeenschapscentrum De Knippelaar zullen 100.000 euro duurder zijn dan vooraf voorzien. Dat komt omdat de subsidies van de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen teruggevallen zijn van zestig naar... zes procent. De kostprijs bedraagt nu 257.939,73 euro.

“Indertijd had de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) ons zestig procent subsidies beloofd”, reageert schepen Geert Bossuyt (sp.a). “Helaas heeft de VMSW haar staart ingetrokken en werd het uiteindelijk maar zes procent. We vochten dat aan, maar tevergeefs. We verliezen een pak geld en dat is zeker niet leuk. Onze administratie stak in het dossier heel wat tijd.” De omgevingswerken voor het gemeenschapscentrum De Knippelaar, dat open is sinds oktober 2016, liepen twee jaar vertraging op door het dispuut.