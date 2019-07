Memorial Niels Forrest op een nieuw parcours Erik De Block

04 juli 2019

18u27 0 Wervik Wielerclub ‘Willen Is Kunnen Kruiseke’ en Team D-Cycles organiseren zondag in Kruiseke de vierde editie van de ‘Memorial Niels Forrest’. Niels kwam ruim vier jaar geleden op 24-jarige leeftijd om het leven tijdens een verkeersongeval. Zijn toen 17-jarige buurman bestuurde de auto. De memorial bestaat uit verschillende koersen van de Landelijke Wieler Unie (LWU).

Het initiatief komt van Dieter Vercaemer, voorzitter van de plaatselijke wielerclub. Hij kan rekenen op de medewerking van Timo Spinnewyn. Niels Forrest was bestuurslid van de wielerclub. Inschrijvingen, start en aankomst bevinden zich aan café ‘t Visputje in de Oude Ieperweg. De organisatoren kozen dit jaar voor een nieuw parcours. De afstand per ronde bedraagt 5,12 kilometer. De renners dwarsen de drukke Kruisekestraat niet meer. Er zijn diverse categorieën. De vrouwen zijn de eerste reeks en starten om 12.15 uur.