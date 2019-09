Melkveehouderij, paardenfokkerij en wijngaard zetten deuren open op Dag van de Landbouw in de Westhoek Erik De Block

13 september 2019

17u20 0 Wervik De Landelijke Gilde Wervik-Kruiseke bestaat honderd jaar. Het hoogtepunt in dat feestjaar wordt Dag van de Landbouw komende zondag. De drie deelnemende bedrijven bevinden zich in Wervik, Kruiseke en het naburige Komen-ten-Brielen.

De drie bedrijven liggen op wandel/fietsafstand van elkaar, telkens zo’n 2,5 kilometer. Er komt een bewegwijzerde en autovrije zone voor fietsers en wandelaars. Ideaal voor een gezinsuitstap.

Het melkveebedrijf van Dirk Vandecandelaere en Griet Corselis is gelegen in de Faconstraat 2, een zijstraat van de Blokstraat. De bezoekers krijgen het groeiproces van kalf tot melkkoe te zien. “Een tiental gidsen geven rondleidingen”, zegt Griet. “Wie liever in zijn eentje het bedrijf wil verkennen, kan dat ook. We zorgen voor informatieborden met weetjes over de dieren en de landbouw in het algemeen.”

16 paarden

Paarfenfokkerij Stal Talpe bevindt zich in Hogen Boseen 5 A in Komen-ten-Brielen, vlakbij de grens met Kruiseke. “In de nieuwe stal met ruime boxen van 3,5 meter op 5 meter is er plaats voor 16 paarden”, aldus Jurgen Talpe. “Ook de fokkerij zelf werd gemoderniseerd: de helft van de dekkingen gebeurt op natuurlijke wijze, de andere helft via kunstmatige inseminatie. Dankzij deze techniek kunnen Vlaamse Paarden overal ter wereld geboren worden.”

Huifkar

De mensen kunnen de stal bezoeken en genieten van alle activiteiten. “Die dag vindt ook de ‘Nationale Prijskamp van het Vlaams Paard’ plaats”, vertelt Jurgen. “De top van de Vlaamse paardenfokkerij zal aanwezig zijn. Er zijn vanaf 14 uur shows met Vlaamse Paarden. De bezoekers kunnen ook mee met de huifkar. In de smidse worden hoefijzers gesmeed en trekpaarden beslagen.”

Wijn en kunst

Wijndomein Ravensteun bevindt zich langs de Kruisekestraat 296, helemaal bovenaan de Amerikaberg. Dirk Talpe en Patricia Lenoir hadden al een sierteeltbedrijf, gespecialiseerd in vaste planten en potchrysanten, maar twee jaar geleden namen ze er wijnbouw bij.

“Wie wil kan ook aansluiten bij de geleide rondleidingen om 11, 14 en 16 uur die ik zelf geef”, zegt Dirk. “Op de route kan men genieten van kunstwerken van Geert Descamps uit Wervik. In het bedrijf zelf kunnen de bezoekers nog een kijkje nemen in de nieuwe vinificatieruimte. Boven die ruimte is een tweede ontvangstruimte voor groepen waar de uitgeweken Wervikaan Mark Leplae de bezoekers laat kennis maken met zijn manier van kunstbeleving.”

Het duo JB Jackson uit Ieper speelt covers van Franse chanson en countrymuziek. Voor de kleinsten is er Diabolixx, een duo circusartiesten uit de Westhoek. De uitbaters pakken ook uit met een wedstrijd. Voor de winnaars staan er drie flessen wijn klaar.