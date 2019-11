Meester Wim schrijft campagnelied voor Nationale Dopjesweek: “‘Drop je Dopje!’ is een echte meezinger” Erik De Block

14 november 2019

15u31 76 Wervik Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden organiseert vanaf komende maandag de Nationale Dopjesweek. Wim Pauwels uit Wervik schreef met ‘Drop je Dopje!’ het campagnelied. Hij geeft les aan het vierde leerjaar aan basisschool Futura in de Hellestraat in Wervik. Zijn klas zingt het campagnelied mee.

“Het lied is een echte meezinger geworden”, vertelt Wim Pauwels. “Het is twee jaar geleden begonnen toen een collega uit Ieper me vroeg een campagnelied te schrijven. Eerlijk gezegd ken ik het Belgisch Centrum voor Geleidehonden toen eigenlijk niet. Toen ik die vraag kreeg, was ik al andere muziek aan het schrijven en had ik geen tijd voor nog iets extra. Op een bepaalde dag zag ik een affiche over de Nationale Dopjesweek hangen en kwam het spontaan bij me op om hiervoor een nummer te schrijven. Niet om er geld aan te verdienen. Integendeel, ik doe het allemaal vrijwillig en de opbrengst gaat integraal naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden aan. Er zijn duizend cd’s en die worden tot Nieuwjaar verkocht aan drie euro.”

Blindengeleidehond Sella

Op de website van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden staat een luisterfragment. “Marleen Verbeke uit Wervik heeft de hoes ontworpen”, gaat meester Wim verder. “De hoes is zeer kindvriendelijk en zet aan om iets te doen.” Het vierde leerjaar van Wim Pauwels kreeg donderdag bezoek van Kris Vangramberen uit Tienen. Hij is blind en kwam met zijn geleidehond Sella. “We gingen Kris afhalen aan het station in Wervik en trokken dan samen te voet naar school. Zijn vorige hond Gwenny was jarenlang de mascotte van de dopjesactie. De leerlingen deden een interview met Kris, die ook een kleine demonstratie gaf met zijn nieuwe hond.”

Lessenbundel

De negen Futurascholen in Wervik, Geluwe, Menen en Wevelgem worden vanaf maandag elk een inzamelpunt voor de dopjes van bijvoorbeeld frisdrank en melkpakken. Futura Hellestraat wordt het hoofdinzamelpunt. Als actie naar De Warmste Week toe gaan de scholen proberen op een kindvriendelijke manier zo veel mogelijk singles van ‘Drop je Dopje!’ te verkopen.

En er is nog meer. “Onder de noemer ‘Onderwijs van de toekomst’ schreef ik ook een bijhorende lessenbundel die via verschillende kanalen zal worden aangeboden aan alle Vlaamse leerkrachten”, legt Wim uit. “’Drop je Dopje!’ is naast een lied ook een vakoverschrijdend klasproject in de vorm van een lessenbundel waarin zowel taal, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming als media elkaar overlappen. Het meest belangrijke is dat de leerlingen vanaf 9 jaar hier op een leuke manier werken aan meerdere vaardigheden, kennis opbouwen en bewogen worden tot sociale cohesie.”