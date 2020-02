Meester Dirk (61) neemt afscheid van De Graankorrel: “Veertig jaar geleden hadden we niet eens stromend water, nu is het een bloeiende school” Erik De Block

20 februari 2020

17u53 7 Wervik De leerlingen van vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke hebben donderdag meester Dirk Norman (61) uitgewuifd, die na veertig jaar met pensioen gaat. Achttien jaar kwam de Ieperling door weer en wind per fiets naar school. Bieke Lernout volgt Dirk op.

Dirk Norman verhuisde destijds van Ieper naar de Tabaksstraat in Kruiseke. “Dat was toen een voorwaarde om vast benoemd te worden”, vertelt hij. “Ik heb destijds een week voor het nieuwe schooljaar te horen kregen dat ik hier mocht starten. Eerst in het derde en vierde leerjaar, later in het vijfde en zesde leerjaar en ik ben weer in het vierde geëindigd. In het begin was dit nog een klein schooltje. Stromend water hadden we niet. Op zondagavond kwam ik altijd de verwarming aanleggen, zodat de kinderen het op maandagmorgen warm zouden hebben. Mijn drie kinderen zijn uiteraard ook hier naar school geweest en hebben allemaal bij mij in de klas gezeten. Wat niet meteen een voordeel was, want papa was strenger voor hen”, lacht Dirk.

Begeleider op schoolbus

Op zijn laatste werkdag hadden de collega’s van meester Dirk al meteen een verrassing in petto. “We trokken met een paar naar zijn huis in Ieper en fietsten mee naar school”, vertelt leerkracht Tania Lemahieu, die nog les heeft gehad van Dirk. “Onderweg sloten verschillende collega’s per fiets aan. Het werd een gezellige tocht.”

“Dirk is dan ook een toffe kerel”, pikt leerkracht Joost Clicque in. “Altijd behulpzaam, iedereen kon bij hem terecht. Hij kon ook relativeren, altijd met een kwinkslag.”

Dirk Norman was ook meer dan zomaar een leerkracht. “Ik heb veel middagtoezicht gedaan”, lacht hij. “Ik at op school en was hier toch, dus waarom niet? Ik was ook begeleider op de schoolbus. Om 7.15 uur vertrokken we al en ’s avonds brachten we de kinderen ook weer terug naar huis. We reden tot in Zandvoorde om leerlingen op te halen. Ik heb dat jaren vrijwillig gedaan, maar op het einde kreeg ik wel een kleine vergoeding.”

Trakteren

De voorbije jaren gaf Dirk geen les meer op vrijdag. Maar op 21 februari maakt hij wel een uitzondering. “Om de collega’s een ontbijt aan te bieden en de leerlingen te trakteren”, knipoogt hij. “Ik ga het missen en blik terug met een dubbel gevoel. Maar ik ben 61 jaar, er is een vierde kleinkind op komst en ik wil genieten van hopelijk nog een lange rit in mijn leven. Ik wil tijd maken om in de tuin te werken, te lezen en het basketbal te volgen.”