Meerjarenplan met 42,5 miljoen euro investeringen, meeste projecten zijn opgestart in vorige legislatuur Erik De Block

01 januari 2020

09u42 0 Wervik Het nieuw stadsbestuur van sp.a en de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project stelt komende dinsdagavond op de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 voor. Er is voor maar liefst 42,5 miljoen euro investeringen voorzien. De financieel zwaarste dossiers zijn al opgestart in de vorige legislatuur. Zoals de heraanleg van de Steenakker (1.275.000 euro), de aanleg van een groene parking in de Gasstraat, de bouw van een nieuw zwembad en de uitbouw van de stadszaal Oosthove, het GC langs de Wervikstraat in Geluwe.

De hoofdbrok gaat alvast naar het nieuw GC. Dat dossier is volledig klaar. Er is een krediet van 7,4 miljoen euro ingeschreven. Voor de grondige renovatie en uitbreiding van Ter Linde in Geluwe is 2.925.000 voorzien. Op de dagorde komende dinsdag staan er slechts vijf punten. Waaronder de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad en uiteraard de bespreking en goedkeuring van het meerjarenplan. Een alvast zeer belangrijk document. Het beleidsplan kreeg als titel ‘Samen voor een bruisende, groene en sociale stad, klaar voor de toekomst’.

Het dossier voor de wegen- en rioleringswerken in de Bakkerstraat, Rekestraat en het stuk van de Molenstraat tussen de Gasstraat en de spoorlijn dateert ook uit de vorige legislatuur. Nu is hiervoor een krediet van 2.085.000 euro ingeschreven. Opmerkelijk is dat daar nu ook de Vredestraat bijkomt.

Het nieuw stadsbestuur maakte eerder ook al de intentie voor de aanleg van een stadsbos bekend. Hiervoor is in 2023 en 2024 twee keer 50.000 euro voorzien. Vijf locaties die op vandaag geen functie meer hebben, wil men ontharden en beplanten. Jaarlijks is hiervoor 25.000 ingeschreven. Dat gaat bijvoorbeeld om de parking in de Westmolenstraat.

Over een nieuw stadsatelier voor de stedelijke groendienst en technische dienst is er nergens geen spoor in heel het bundel. Wel wordt een krediet van 600.000 euro voorzien voor de bouw van een hangar voor de Dienst Feestelijkheden. Nu huurt men hiervoor twee ruimtes in Wervik en Komen.

Op het recreatiedomein De Balokken komt er een tentenweide. Hiervoor is 60.000 euro ingeschreven. Voor het parkeren zal het schepencollege een samenwerking met een parkeerbedrijf aangaan. Het parkeren zal op bepaalde plaatsen worden gecontroleerd door sensoren in de grond. Hiervoor ligt er 30.000 euro vast.

Het gewezen restaurant Bella Roma naast het stadhuis wordt afgebroken en daar komt een openbare ruimte. Voor de aanleg hiervan is een krediet van 175.000 euro voorzien. Het is uitkijken of het Nationaal Tabaksmuseum een andere naam gaat krijgen. Eerst wordt voor het invullen van het concept een studiebureau aangesteld. Voor 2021 en 2022 is telkens 25.000 euro ingeschreven. Hoop doet leven. Ook voor de voetbalclubs. Kristof Vandamme (CD&V) kaartte eerder de slechte toestand van de voetbalvelden aan en pleitte om de mogelijkheid te onderzoeken voor de aanleg van een kunstgrasveld. Voor 2025 is hiervoor een krediet van 400.000 euro geboekt.

Een totaal voor maar liefst 42,5 miljoen euro investeringen is voor een gemeente als Wervik vrij veel. Zes jaar geleden bij de nieuwe legislatuur was dat in het meerjarenplan 33,7 miljoen euro.