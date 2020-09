Maxime Vantomme rijdt dinsdag het BK: “het zal moeilijk worden om uit te draaien in een massaspurt” Erik De Block

21 september 2020

16u03 6 Wervik De ervaren prof Maxime Vantomme uit Wervik rijdt dinsdag met Tarteletto-Isorex het BK met start in Halle en aankomst in Anzegem. “De verwachtingen liggen eerder laag wegens weinig competitie en training”, zegt Maxime Vantomme.

“Sedert enkele maanden werk ik voor het immobiliënkantoor ERA Domus in Ieper. Bij makelaar Edouard Baron (een ex-renner, red) sta ik vooral in voor de administratie bij verkopen en verhuringen. Het is de bedoeling om mijn job te combineren met koersen. Ik zal zien hoe dat lukt. Ondanks een gebrek aan competitie voel ik me niet slecht. Ik kan wel nog een tijdlang mee. Waar dat volgend seizoen zal zijn, weet ik eigenlijk niet. Blijven bij Tarteletto-Isorex is een mogelijkheid maar dan wel met een aangepast programma. Ik sluit nog niks uit. Volgend jaar word ik 35 jaar. Er is interesse van een aantal kleinere ploegen om bij de elite zonder contract te rijden. Ik laat alles op me afkomen. Ik denk wel dat het mogelijk is om nog enkele jaren mee te draaien.”

Maxime Vantomme reed zondag de GP Isbergues en eerder Brussels Cycling Classic. “Het viel me op hoe enorm snel ze in die koersen reden”, aldus Vantomme die opgroeide in Zillebeke. “Op het nationaal kampioenschap komen daar nog eens de renners uit de Tour bij. Ik verwacht een heel zwaar BK.”

“Het is 230 kilometer en in de aanloop moeten we de Muur van Geraardsbergen op. Wat altijd voor spanning zorgt en zichtbaar is tijdens de Ronde van Vlaanderen. Rijdt er een groep weg, dan verwacht ik tijdens de plaatselijke ronden wel een samensmelting. Met smalle passages in die plaatselijke ronden. Het wordt in die finale een afvallingskoers. Het zal moeilijk worden om uit te draaien in een massaspurt. Voor ons zou het een ideaal scenario zijn dat er in de aanloop naar de plaatselijke ronden iemand mee is in een kleine kopgroep.”

“De rest van mijn programma ken ik nog niet. Het is wachten op de selecties. Ben ik niet echt in topvorm, dan zal ik mijn plaats afstaan.” De GP Isbergues draaide uit in een massaspurt. Winnaar werd Nacer Bouhanni. Maxime Vantomme gaf op. Ploegmaats Maxime De Poorter (Zillebeke) en Stijn Joseph (Kemmel) eindigden in het peloton.