Man riskeert voorwaardelijke celstraf voor vuistslag op café Alexander Haezebrouck

08 januari 2020

17u23 0 Wervik Een jongeman uit Wervik moest zich verantwoorden in de rechtbank in Kortrijk omdat hij een man een zware vuistslag had gegeven op café. Het slachtoffer viel kwalijk met zijn hoofd op een tafel en hield er een gapende hoofdwonde aan over.

Beide mannen raakten op 8 april 2017 betrokken in een verhitte discussie in café De Macote in de Stationsstraat in Wervik. Bryan V. gaf het slachtoffer een rake vuistslag. Het slachtoffer viel kwalijk op een tafel en hield er een gapende hoofdwonde aan over aan zijn linker wenkbrauw. “Daar zit nu een permanente verdikking en tijdens de zomer slaat die wit uit”, pleitte de advocaat van het slachtoffer, die een esthetische schadevergoeding van vierduizend euro vraagt.

Beklaagde Bryan V. vindt dat zwaar overdreven. “Die man is pas anderhalf jaar na de feiten naar een dokter geweest, wie zegt dat dit door die vuistslag komt”, pleitte zijn advocaat. Volgens de beklaagde daagde het slachtoffer hem ook uit. “Hij gaf me verschillende tikken op mijn wang”, zei hij. “Ik heb drie keer gezegd dat hij moest stoppen, daarna verloor ik de controle.”

Het gerecht probeerde de zaak eerder te regelen door een minnelijke schikking voor te stellen, maar dat lukte niet. Nu riskeert Bryan V. een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van vierhonderd euro. Vonnis op 5 februari.