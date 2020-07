Man liet drugsdealers woning in Wervik gebruiken en riskeert twee jaar cel LSI

22 juli 2020

11u21

Bron: LSI 0 Wervik Een 41-jarige man uit Wervik riskeert twee jaar cel omdat hij zijn woning ter beschikking stelde aan drugsdealers. Kopers konden er op de bovenverdieping terecht om hun spul te kopen.

Nadat eind 2019 zijn leefloon stopgezet werd, ging Sebastien C. in op een aanbod om zijn woning ter beschikking te stellen voor drugsverkoop. De deur stond er altijd open, op de bovenverdieping was er telkens een dealer en voorraad heroïne en cocaïne aanwezig. Bij een huiszoeking op 4 februari kon de politie in de woning 81 gram heroïne en 60 gram cocaïne vinden. Vier Noord-Fransen konden wegvluchten. C. kon wél opgepakt worden en verblijft sindsdien al vijf maanden in voorhechtenis. Zijn advocaat vroeg de rechter enkel die periode als effectieve celstraf uit te spreken en voor de rest voorwaarden op te leggen. “Ik wil mijn leven veranderen”, vertelde C. aan de rechter. Vonnis op 31 juli.